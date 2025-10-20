「オルセー美術館所蔵　印象派―室内をめぐる物語」”印象派の巨匠”ウィーク開催決定！

「オルセー美術館所蔵 印象派-室内をめぐる物語」広報事務局

10月25日[土]に国立西洋美術館［東京・上野公園］にて「オルセー美術館所蔵 印象派-室内をめぐる物語」が開幕します。会期中の対象期間（平日）にご来場いただいた各日先着200名様に、オリジナルステッカー（非売品）をプレゼント！ 本展にも多くの作品が展示される”印象派の巨匠”たち3人にちなみ、「モネ・ウィーク」「ドガ・ウィーク」「ルノワール・ウィーク」を開催します。週替わりで、本展に展示されるそれぞれの作品の絵柄をご用意しました。

そのほか展覧会公式図録、オリジナルグッズなどご紹介します。

◆モネ・ウィーク

期間：11月11日［火］～14日［金］

配布物：クロード・モネ《アパルトマンの一隅》オリジナルステッカー

◆ドガ・ウィーク

期間：11月18日［火］～21日［金］

配布物：エドガー・ドガ《家族の肖像（ベレッリ家）》オリジナルステッカー

◆ルノワール・ウィーク

期間：12月2日［火］～5日［金］

配布物：ピエール＝オーギュスト・ルノワール《ピアノを弾く少女たち》オリジナルステッカー

◆対象：上記期間に本展にご来場のお客様、各日先着200名様 ※予定枚数に達し次第終了

◆配布場所：国立西洋美術館「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」企画展示室改札

※お1人様1枚。

※割引クーポンは付いておりません。

展覧会公式図録は表紙デザインが2種類！

販売価格：3,300円 (税込)

A4変形サイズ、252ページ、ハードカバー上製本

※作品情報等一部英文併記

本展の全出品作品97点のオールカラー画像に加え、国内外の専門家による論文・コラムを日本語・英語で収録。日本初公開作品のエドガー・ドガ《家族の肖像（ベレッリ家）》は見開きで大きく掲載し、作品の魅力を存分にご堪能いただけます。

表紙デザインはドガ《家族の肖像（ベレッリ家）》とピエール＝オーギュスト・ルノワール《ピアノを弾く少女たち》の2種類をご用意。

「印象派と室内」をめぐる芸術家たちの挑戦をより深く理解できる、充実した一冊となっています！

※在庫状況により、表紙の種類をお選びいただけない場合がございます。

発行：国立西洋美術館、読売新聞社

監修：袴田紘代（国立西洋美術館主任研究員）、アンヌ・ロビンス（オルセー美術館絵画学芸員）

執筆：袴田紘代、アンヌ・ロビンス、シルヴィ・パトリ（シニア・キュレーター、オルセー美術館・オランジュリー美術館創立記念行事責任者）、天野知香（お茶の水女子大学名誉教授）、シリル・シアマ（ジヴェルニー印象派美術館館長）、アナイス・アルシュス（オルセー美術館装飾芸術学芸員）ほか

展覧会オリジナルグッズ

【コラボグッズ】

PAPIER TIGRE ノート・メッシュポーチ・ボールペン

ノート：各3,300円 メッシュポーチ：各2,640円 ボールペン：1,980円

2012年にパリで設立したステーショナリーを中心にものづくりを行うプロダクトブランド「PAPIER TIGRE（パピエ ティグル」。「紙（パピエ）」の名を冠するブランドならではのこだわりアイテムのノートをはじめ、メッシュポーチ、ボールペンをご用意しました。本展限定デザインです。

ame ピアス・イヤリング

各6,820円

リサイクルプラスチックの美しさを追求する、ライフスタイルブランド「ame」とのコラボレーショングッズ。ドガ《家族の肖像（ベレッリ家）》、ルノワール《ピアノを弾く少女たち》の色遣いや光の表現から着想を得て、ピアスとイヤリングを作り上げました。

それぞれ6種で計12種展開。お好みのアクセサリーをお選びください。

そのほかオリジナルグッズも一部ご紹介します。

アクリルキーホルダー（ブラインド） 550円シュシュ 各2,200円豆皿 各1,650円トートバッグ 各1,980円

ブランケット 3,520円

※料金はすべて税込です。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各商品の在庫には限りがあります。一部商品は購入個数制限を設けることがあります。

※転売目的でのご購入はご遠慮ください。

オルセー印象派展×アトレ上野 「アトレでひたる、オルセー印象派展のアートの余韻」を開催！

JR上野駅直結のショッピングセンター・アトレ上野（所在地：東京都台東区）とのコラボ企画が実現！

2025年10月25日［土］～11月30日［日］の期間、一部ショップでの限定ノベルティのプレゼントや、「The Arts Fusion by L'ecrin」にてコラボメニューを展開。展覧会の世界観を反映した、ここだけの特別企画を提供します。

オリジナルビジュアル

【１. コラボメニュー】

■The Arts Fusion by L'ecrin（EAST 1F）

「印象派スペシャルコラボメニュー～食事を楽しむ物語～」4,800円(税込)

モネ、ルノワール、ドガなどの作品から、食材×世界観を融合させた前菜、魚、肉、デザートの計4品。展覧会とのコラボをぜひお楽しみください。

※ワインは料金に含まれません。

【２. 限定ショッパー、オリジナルステッカープレゼント】

対象ショップにて税込2,000円以上お買い物されたお客様に、先着で限定のオリジナルショッパーと、割引クーポン付オリジナルステッカーを1枚ずつプレゼントします。

ショッパーステッカー

【配布期間】2025年10月25日(土)～なくなり次第終了

【対象ショップ】アトレ上野公式ホームページをご確認ください。

※お1人様それぞれ（各）1枚限りのお渡しとなります。

【３.オリジナルコースタープレゼント】

一部レストラン・カフェにてドリンクをご注文されたお客様に、先着でオリジナルの割引クーポン付コースターを1枚プレゼントします。

【配布期間】2025年10月25日(土)～なくなり次第終了

【対象ショップ】アトレ上野公式ホームページをご確認ください。

※お1人様1枚限りのお渡しとなります。

詳細はアトレ上野公式ホームページをご覧ください。

https://www.atre.co.jp/ueno/news/5748/

東京メトロオリジナル２４時間券を発売！

本展の開催を記念し東京メトロより、エドガー・ドガ《家族の肖像（ベレッリ家）》およびピエール＝オーギュスト・ルノワール《ピアノを弾く少女たち》を券面デザインにしたオリジナル２４時間券を発売します。

券面イメージ

販売金額：各700円（税込）

販売数量：各10,000枚（計20,000枚） ※なくなり次第終了

販売期間・販売箇所：

2025年10月25日［土］から2026年2月15日［日］まで

「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」特設ショップ

2025年10月27日［月］から2026年2月15日［日］まで

東京メトロ旅客案内所（表参道駅、池袋駅、新宿駅）

浅草文化観光センター

中央区観光情報センター

東京シティアイ 観光・ビジネス情報センター

TERMINAL GINZA 観光案内所

乗車券に関するお問い合わせ：東京メトロお客様センター

https://www.tokyometro.jp/support/index.html

スペシャルチケット好評販売中！

●スペシャルチケット 印象派展×大絶滅展 上野おとなりセット券

販売価格 4,100円（税込）

販売期間 8月8日（金）10:00～2026年2月15日（日）16:30

販売場所 アソビュー！(https://www.asoview.com/channel/ticket/LX1xDtqOtR/ticket0000042716)

特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」（11月1日～2026年2月23日、国立科学博物館）との、上野公園でおとなり同士の美術館・博物館で同時期に行われる展覧会のセット券！

両展の当日券を別々で購入いただくよりも計500円安い、お得な割引チケットです。

※「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」展の一般観覧券１枚と、「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」の一般・大学生観覧券１枚がセットになったチケットです。

※1組のお申込でQRチケットが１枚発券され、同一のQRコードで両展を各1回ずつ観覧できます。

●ポストカード付き券

販売価格 前売券・当日券とも通常料金+100円

販売期間 5月29日（木）10:00～2026年2月15日（日）16:30まで

販売場所 セブンチケット(https://7ticket.jp/search?q=%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%BC&sk=4)

本展キービジュアルの、どちらかお好きなデザイン１種のポストカードがついたチケット！

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※ポストカードは、セブンチケットにて「ポストカード付き券」をご購入いただくと、２種の中からお好きなデザインを1枚、セブン-イレブン店内マルチコピー機にて印刷できます。

※一部マルチコピー機が設置されていない店舗があります。

【展覧会概要】

本展は、「印象派の殿堂」ともいわれるパリ・オルセー美術館所蔵の傑作約70点を中心に、国内外の重要作品も加えたおよそ100点により、マネ、モネ、ドガ、ルノワール、セザンヌら印象派の画家たちの、室内というテーマに対する関心のありかや表現上の挑戦をたどります。

オルセー美術館の印象派コレクションがこの規模で来日するのはおよそ10年ぶりです。

「室内」という視点から、印象派の新たな魅力を実感できる貴重な機会となります。

【開催概要】

◆展覧会名：オルセー美術館所蔵 印象派-室内をめぐる物語

◆会期：2025年10月25日[土]～2026年2月15日[日]

◆会場：国立西洋美術館[東京・上野公園]

◆開館時間：午前９時30分～午後５時30分（金・土曜日は午後8時まで）

休館日：月曜日、11月4日[火]、11月25日[火]、12月28日[日]-2026年1月1日[木・祝]、1月13日[火]（ただし、11月3日[月・祝]、11月24日[月・休]、1月12日[月・祝]、2月9日[月]は開館）

◆観覧料（税込）：

一般：2,300円（2,100円） 大学生：1,400円（1,300円） 高校生：1,000円（900円）

※（）内は前売り料金。

※中学生以下、心身に障害のある方及び付添者１名は無料。（学生証または年齢の確認できるもの、障害者手帳をご提示ください）

※大学生及び高校生の方は、入館の際に券売窓口にて学生証をご提示ください。

※国立美術館キャンパスメンバーズ加盟校の学生・教職員は、本展を学生1,200円、教職員2,100円でご覧いただけます。（学生証または教職員証をご提示のうえ会期中、ご来場当日に国立西洋美術館の券売窓口にてお求めください）

※12月12日［金］～12月26日［金］は高校生無料観覧日。 入館の際に券売窓口にて学生証をご提示ください。

※観覧当日に限り本展観覧券で常設展もご覧いただけます。

※前売券は5月29日［木］から10月24日［金］までの販売。（国立西洋美術館インフォメーションでの販売は10月22日［水］まで）

※チケット情報の詳細は、展覧会公式サイトをご確認ください。

◆主催：国立西洋美術館、オルセー美術館、読売新聞社、日本テレビ放送網

◆特別協賛：キヤノン、大和証券グループ

◆協賛：DNP大日本印刷

◆後援：在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ

◆協力：日本航空、日本貨物航空、ルフトハンザ カーゴ AG、ヤマト運輸、西洋美術振興財団

◆公式サイト：https://www.orsay2025.jp

◆お問い合わせ：050-5541-8600(ハローダイヤル)