南紀白浜の宿「くろしお想」で12/6（土）　和歌山県海南市「平和酒造」とコラボ 特別イベント開催

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パルグループホールディングスのグループ会社、株式会社フリーゲート白浜が運営する和歌山県南紀白浜の宿「くろしお想」では、2025/12/6 (土) 限定「平和酒造」コラボ 特別イベントを開催いたします。





日本酒「紀土」等で有名な平和酒造は、古くから稲作が盛んな溝ノ口という土地で、高野山伏流水の井戸水や、四方を山に囲まれた盆地ならではの朝夕の厳しい寒さ、という土地柄を活かした酒造りを行っています。

当日は、二十四節気の「橘始黄」で大和橘の実が黄色くなり始める時期です。そして前夜は「寒月」(コールドムーン)。自然の恵みと日本の食文化に感謝しながら、大切な人や自分を慈愛/自愛する、セルフケアな旅をしませんか？

【イベント内容】



日本酒に限らずクラフトビールや梅酒なども人気な平和酒造。当日はスペシャルな一杯もご用意いたします。くろしお想ダイニング「縁月」も冬の献立に切り替わっており、コラボイベントならではの特別なお料理もお楽しみいただけます。



参加費：

・ご宿泊料金(夕朝食付) ＋ ペアリング 11,000円(税サ込)

・ご夕食料金 ＋ ペアリング 11,000円(税サ込)



ご予約方法：

弊館HPからご宿泊のご予約をし、ペアリング希望の旨をコメント欄にご記載くださいませ。

弊館インスタグラムのDM又は直接のお電話でも承っております。

【施設概要】

くろしお想ダイニング”縁月”

本当に良い旅とは何かと考えた時に、煌びやかな瞬間だけではなく、 鑑賞してみればみるほど味わい深い本物の美しさauthenticという答えに辿り着きました。 旅を通して、そこからinspiration が沸き、mindfulな旅を過ごしていただきたい。

その想いから「くろしお想」では、ガーデンビュースタンダード全8室、コーナージュニアスイート全3室の総数11室。南紀白浜温泉源泉掛け流しの大浴場と、日本の伝統美を肌で感じることができるこだわりの檜浴槽の貸切風呂。

食事は、東京都南青山にあるミシュラン一つ星の日本料理店〈てのしま〉の林亮平シェフが監修。食べて健やかになる“mindful”、現代的なアレンジを加えつつもあくまで“authentic”で削ぎ落した日本料理、器にもこだわりシンプルモダンに美しく“inspiration”を呼び起こす、を軸に和歌山の郷土料理をベースに現代語訳した日本料理をコンセプトにしています。夕食、朝食共に地元食材にこだわり、地元生産者の方より直接ご提供いただき、春夏秋冬四季折々の味覚をご提供いたします。

くろしお想エントランス

くろしお想（KUROSHIO SOU）

所在地：和歌山県西牟婁郡白浜町1155

電話番号：0739-42-3555

客室数：11室

宿泊料金：2名様利用1泊2食付き1名 43,450円～

アクセス：

・JR新大阪駅～JR白浜駅まで約2時間20分/JR白浜駅よりタクシーで10分

・羽田空港～南紀白浜空港まで約1時間/南紀白浜空港よりタクシーで10分

・お車でお越しの際は南紀田辺ICから約25分

HP：https://kuroshio-sou.com

Instagram：https://www.instagram.com/kuroshio_sou/