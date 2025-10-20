『プロスピA』10周年を記念した様々な企画を発表!!10～11月は「ダルビッシュセレクション」など盛りだくさん

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』（以下、プロスピA）の10周年を記念した様々な取り組みについて、10月18日（土）にYouTubeチャンネル「パワプロ・プロスピ公式」で配信した「プロスピAニュース 10周年記念スペシャル」で発表しました。特設サイトを本日10月20日（月）にオープンし、ロードマップやゲーム内にこれまで蓄積されてきたプレーデータも公開しました。

『プロスピA』は、2015年10月21日（火）で配信開始から10周年を迎えます。

これまでプレーいただいた多くのお客様への感謝の気持ちを込めて、様々な企画を実施予定です。

10～11月には、ダルビッシュ有選手が厳選した選手が登場する「ダルビッシュセレクション」、ユーザーの人気投票で決まる「アニバーサリーセレクション」や「10周年大感謝祭福袋」などの特別なスカウトを開催予定です。また、ダルビッシュ選手のサイン入りグッズやゲーム内アイテムなどの豪華賞品が当たる「ダルビッシュ大抽選会」などのゲーム内キャンペーンも実施します。

無料で登録できる「パワスピ・ポイントクラブ」では、11月中旬から12球団の2026シーズンのレプリカユニフォームや旅行券などが当たる抽選会「ドリームチャレンジ」を開催！『プロスピA』をプレーすることで、キャンペーンに参加できます。

各スカウトやキャンペーンなどの詳細は、特設サイトをご確認ください。

さらに、この10年間で蓄積されたゲーム内の統計データを「プロスピA プレイデータ」として、特設サイトに初めて公開しました。ユーザー数はこの10年で約4.95倍に上昇し、リアルタイム対戦（オンライン対戦）の総試合数は26億8700万回（※）を記録し、プロ野球の約300万年分もの試合がプレーされていました。このほかにも、最も能力値が上昇した野手や投手、ユーザーに最もスカウトで獲得された選手など、さまざまなデータを特設サイトで確認できます。

※1軍のレギュラー総試合数で換算した場合の数値。

★『プロ野球スピリッツA』10周年記念特設サイト

https://www.konami.com/games/prospi_a/10th/

★10月18日配信 『プロスピAニュース 10周年記念スペシャル』

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9Z252ottGaY ]

★10月19日配信 『プロスピA クイズ王決定戦』

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=nA3TWz0DPlc ]

『プロスピA』の統計データを初公開！最も能力値が上昇した野手は村上宗隆選手、投手は菊池雄星投手

この10年間で登場した選手の中から、最も能力値の上昇幅が高かった野手・投手を発表。

野手は「ミート・パワー・走力」、投手は「球威・制球・スタミナ」の3つの能力値の合計について、通常選手としての初登場時と最高値のデータの上昇幅を測定してランキング化しました。

野手で最も能力値が上昇したのは、村上宗隆選手（上昇幅51）！2位は外崎修汰選手（同50）、3位は今宮健太選手（同36）と続きました。

村上選手（通常）は2019年に『プロスピA』に初登場してから現在までに、3つの能力値の合計が“51”も上昇。2022年シーズンに史上最年少で三冠王に輝くなど、球界屈指の強打者としての活躍が能力値にも反映されています。

投手部門で最も上昇したのは、菊池雄星投手（同38）。2位は千賀滉大投手（同36）、3位に菅野智之投手と高橋光成投手（同35）が続きました。海を渡り、世界で活躍する投手が上位を占めています。

※そのほかのデータは特設サイトをご確認ください。

https://www.konami.com/games/prospi_a/10th/playdata/

スカウトで獲得された回数を12球団別にランキング！巨人は坂本勇人選手、ソフトバンクは柳田悠岐選手

スカウトでSランクとして実装され、ユーザーから最も獲得された選手を12球団別にランキング。

第一線で長く活躍する選手が名を連ね、リアルタイム対戦でも採用率が高い選手がランクインしています。

各球団のランキングは、特設サイトをご確認ください。

https://www.konami.com/games/prospi_a/10th/playdata/

選手の固有モーションやフォロースルー、確定ホームラン演出を追加

10月23日（木）のアップデートで、選手の固有モーション・フォロースルー、確定ホームラン演出を追加します。

岸田行倫選手（読売ジャイアンツ）や杉山一樹投手（福岡ソフトバンクホークス）ら総勢43名の固有モーションの追加のほか、佐野恵太選手（横浜DeNAベイスターズ）ら3名の固有フォロースルーを実装します。

また、オースティン選手（横浜DeNAベイスターズ）や万波中正選手（北海道日本ハムファイターズ）ら計11名の確定ホームラン演出も追加します。

「ポテトチップス プロ野球スピリッツA」が12月1日から発売

カルビー株式会社の人気商品「プロ野球チップス」とコラボレーションした「ポテトチップス プロ野球スピリッツA」の発売が決定！今年５～6月に登場した「エキサイティングプレイヤー」Sランク選手のカードが付いています。

2025年12日1日（月）から全国のスーパーマーケットやドラッグストアで期間限定で販売されます。

※コンビニエンスストアでは販売しておりませんのでご注意ください。

モバイルゲーム 『プロ野球スピリッツA』

6,600万ダウンロード突破（2025年9月時点）！プロ野球選手を360度から撮影し、そのデータを元に3Dモデルデータとしてゲーム中に再現する「3Dスキャン」技術を採用し、モバイルゲームとは思えない美麗なグラフィックと臨場感を実現。手軽な操作で野球アクションや選手の育成を楽しむことができる、本格派プロ野球ゲームアプリです。プレーヤーは、実在のプロ野球選手を収集・育成して最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、優勝を目指します。さらに、試合情報や選手データなどのプロ野球情報も充実。対戦だけでなくプロ野球情報ツールとしてもお楽しみいただけます。

モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』公式サイト：https://www.konami.com/games/prospi_a/

公式X：@prospiA_PR

