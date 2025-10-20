安達祐実がママ役で出演するZOZOTOWN新WEBCM、「22時からはZOZOTIME」を本日10月20日に配信開始！

株式会社ZOZO

安達祐実さんが出演する「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」の新WEBCMを、本日10月20日（月）より配信します。

今回の新WEBCMは「22時からはZOZOTIME」というキャッチコピーとともに、子どもが眠ったあとの“ママのショッピングタイム＝ZOZOTIME”をミュージカル風に表現しています。

当社が実施した「ママと子どものファッションアイテムのお買い物に関する意識調査」（※）によると、ママが1日の中で自由に使える時間で最も多かったのは「子どもが寝た後」であることが分かりました。ファッションアイテムの購入頻度は、ママ自身のアイテムよりも子どものアイテムが高い傾向にあります。

当社では、こうした調査結果や子育て世代の多様なニーズを踏まえ、子育てに励むママたちの限られた自分時間に寄り添いたいと考えています。新しいWEBCMでは、子育てや家事を終え、ようやく自分の時間が取れる夜のひとときに、ファッションを楽しむママの姿を描いています。また、ZOZOTOWNではママ自身のアイテムはもちろん、パパや子どもの服もまとめておトクに購入できることから、家族みんなのファッションをひとつの場所で楽しめる様子を表現しています。

（※）2025年3月23日付ニュース：ママ1,000人に大調査！ 「ママと子どものファッションアイテムのお買い物意識調査」を公開(https://corp.zozo.com/topics/20250323-yorunochoizozo/)

＜CMのストーリー＞

夜22時、子どもを寝かしつけた後の静かな時間。安達祐実さん演じるママが、小声で「子供が寝たあとは…」とつぶやくと、“ママのショッピングタイム＝ZOZOTIME”が始まります。週末のお出かけ用の子ども服やパパの服、そして自分の服まで、スマホを片手に思い切りZOZOTOWNでショッピング。商品が届くと、ファッションショーを楽しむ姿が映し出され、ZOZOTIMEを満喫する幸福感を描いたストーリーです。

＜CM概要＞

・タイトル：「22時からはZOZOTIME」

ママのZOZOTIME 篇・家族服 篇

・WEBCM配信開始日：2025年10月20日（月）

・配信媒体：ZOZOTOWN特設ページ、Instagram、YouTube、TVer、ABEMA

・出演者：安達祐実

・URL：

ママのZOZOTIME 篇：https://youtu.be/YlqhcivffIw

家族服 篇：https://youtu.be/0xbBJ-c4vsc

＜出演者プロフィール＞

安達祐実（あだちゆみ）

1981年9月14日生まれ。東京都出身。

2歳からキッズモデルとして活動を始め、94年の日本テレビ系ドラマ『家なき子」で本格的にブレイク。同作品の台詞は、新語・流行語大賞にも選ばれるなど社会現象となった。以降も幅広い役をこなす実力派俳優として数々のドラマ、映画、舞台に出演する他、ファッションブランドのプロデュース等、活動は多岐に渡る。