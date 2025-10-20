阪急阪神不動産が運営するFUTRWORKSに入居します

ライトアップベンチャーズ株式会社

ライトアップベンチャーズ株式会社（本社：大阪府大阪市都島区／代表取締役：中村忠嗣／以下LUV）は2025年10月より、阪急阪神不動産株式会社が運営を行う、「FUTRWORKS（フューチャーワークス）」に入居し、大阪・関西におけるスタートアップ支援を一層強化してまいります。

◼️大阪・梅田をハブとした関西・西日本におけるスタートアップ支援をさらに加速

FUTRWORKSは、大阪・梅田エリアに位置するスタートアップ支援拠点であり、国内外のスタートアップやデジタルノマドワーカーと、彼らの成長を支える各種専門家・投資家等・が集う会員制コワーキングスペースです。現在も多数のスタートアップ企業が入居し、大阪・梅田を拠点としたイノベーション創出の場として機能しています。



LUVは今回の入居を通じ、これまで取り組んできたシード・プレシード期への投資活動を基盤に、関西・西日本における投資拡大と支援体制の強化を進めてまいります。

また、梅田という大阪の中心地に位置するFUTRWORKSの立地とアセットを活かし、投資先スタートアップの拠点開設支援等を進めていくことも検討しています。

FUTRWORKSにはすでに当社の投資先2社が入居しており、阪急阪神不動産株式会社やFUTRWORKSとの連携を通じて事業成長を後押ししていきます。また、シード期のスタートアップが梅田に集積することで、首都圏や海外の事業会社・VCとの連携が一層加速することを期待しています。

QUINTBRIDGEで開催した関西SEED MEETUPの様子

なお、当社は引き続き、NTT西日本株式会社が運営するオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE（大阪市都島区東野田町4丁目15－82）」に本社を構えています。

NTT西日本株式会社やQUINTBRIDGEの各種プログラムとの連携もさらに進めてまいります。

※QUINTBRIDGEでのプログラムを契機に出資に至った案件等も発生しています。

FUTRWORKSについて

FUTRWORKS（フューチャーワークス）は、グローバルを見据えた国内外のスタートアップや世界中のデジタルノマドワーカーが集まるコワーキングスペースです。

1日に何十万人もの人々が利用する阪急大阪梅田駅から徒歩3分の場所に位置し、雨に濡れずにオフィスまで辿り着けるという抜群の立地を誇ります。

〔事業者〕阪急電鉄株式会社（運営代行：阪急阪神不動産株式会社）

〔延べ床面積〕約1,400平方メートル

〔フロア内機能〕個室27室、会議室8室、フォンブース15室、ラウンジスペース200席

〔所在地〕大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル26階

〔アクセス〕阪急「大阪梅田駅」3階改札口より徒歩3分／阪神「大阪梅田駅」東口より徒歩5分／JR「大阪駅」御堂筋口より徒歩6分／地下鉄御堂筋線「梅田駅」北改札１.より徒歩5分／地下鉄谷町線「東梅田駅」北東・北西改札１.より徒歩5分

FUTRWORKSの詳細はこちら :https://futrworks.com/jp/

ライトアップベンチャーズ株式会社について

志のある挑戦が、世界を変える起点になる。

ライトアップベンチャーズは、起業家の志に伴走し、共に挑戦を続けるベンチャーキャピタルです。新たな産業の創造に向け、事業開発・投資・ビジネス展開等のサポートを行っています。これまでに培ってきた、関西圏・首都圏含む全国の事業会社や支援機関のネットワークを活用し、世界で活躍するメガベンチャーの創出をめざします。

【会社名】ライトアップベンチャーズ株式会社

【代表者】代表取締役 中村 忠嗣

【所在地】大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 QUINTBRIGE3階

【設 立】2022年1月4日

【ホームページ】https://lupv.co.jp/

【お問い合わせ】以下フォームよりご連絡ください。

CONTACT :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgrBASW4jH3vStFW6dTwe8Dr37JmjErJKalad-UEtznXle3Q/viewform