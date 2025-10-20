フォロフライ、商用EV 3車種を東京・名古屋で同時発表　ジャパンモビリティショー2025、トラックワールドに出展

フォロフライ株式会社今回発表する高性能1トンクラスEVバン「F11VS」

商用電気自動車(EV)メーカーのフォロフライ株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役:小間裕康)は、2025年10月より開催される「Japan Mobility Show 2025（以下、JMS2025）」(東京ビッグサイト)および「トラックワールド」(ポートメッセなごや)において、新たにラインアップする商用EV 3車種を同時発表します。

※（10月29日にJMS2025プレスデーでメディアカンファレンスを実施します）





【今回の発表の狙い】

最新の快適性能を備えた車両をディーゼル車並みのコストで

フォロフライは2021年の設立以来、F1シリーズを中心に商用EVの市場導入を進め、全国での導入実績を積み重ねてまいりました。今回発表する3車種は、いずれも先進安全装備を標準搭載し、充実した快適性能を備えたモデルです。「環境にやさしい」という側面だけでなく、多くのお客様に選んでいただける「車としての魅力」をこれまで以上に高めております。さらに、国の補助金制度を活用することで、ディーゼル車と同等のコストを実現します。

グローバルOEMとの戦略的提携により、フルラインナップを構築

当社のビジネスモデルは、国内で商品開発・日本仕様化設計に特化し、生産は海外OEMに委託する「水平分業」型です。今回の3車種発表は、VOLVOなどを傘下とするGeely Holding GroupのFarizon社といったグローバルOEMや、国内軽EVで実績豊富なASF社などとの提携により実現しました。軽から6トンまでラインアップを拡大することで、幅広いニーズに対応できる体制を整え、EVにおけるラストワンマイル物流市場をさらに開拓してまいります。

【発表車種】

車名：「F11VS」 (読み：エフ・ジュウイチ・ブイエス)

高性能1トンクラスEVバン（展示：東京・名古屋）

Geely Holding GroupのFarizon社との提携により実現した、積載量1トンクラスのEVバンです。CHAdeMO急速充電に対応し、快適な運行をサポートする追従機能付きクルーズコントロールや、駐車時に安心な360°全方位モニターなどの安全装備が充実。またシートヒーターやベンチレーションなど多くの快適性能も盛り込まれています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146817/table/12_1_57442c1776e887b5b757785ae27a227e.jpg?v=202510200228 ]

車名：「FKT-B」（読み：エフケーティー・ビー）

軽EVトラック （展示：名古屋）



既に市場投入済みの軽バンタイプ「FKV」に続く、軽トラックバージョン。当社出資先であるASF社との共同開発で誕生しました。最大積載量350kgの荷箱を装備し、住宅街の細かな配送ニーズに力を発揮。バッテリーも軽EV国内最大クラスの容量を誇ります。

※ 写真・詳細はイベント当日以降発表

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146817/table/12_2_a401c724be9b1cfaee265afc339ae8c8.jpg?v=202510200228 ]

※スペックは開発中につき変更の可能性があります

車名：「F3T-B」(読み：エフサンティー・ビー)

EVトラック（展示：名古屋）

車両総重量6トン、最大積載量３トンの都市部配送に特化したモデル。EV特有のパワフルなトルク感かつ、静粛性で荷待ち時のドライバーの負担を準中型免許以上で運転可能。

※ 写真・詳細はイベント当日以降発表

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/146817/table/12_3_8cb9aec8241e62890f5f6dd8be775021.jpg?v=202510200228 ]

※スペックは開発中につき変更の可能性があります

【東京 展示会場について】[表4: https://prtimes.jp/data/corp/146817/table/12_4_7a2bd8c1f270c2fc9d71fcf63ec92980.jpg?v=202510200228 ]【名古屋 展示会場について】[表5: https://prtimes.jp/data/corp/146817/table/12_5_fe8976211d36539a825e1d7cf93335d2.jpg?v=202510200228 ]