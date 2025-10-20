デザイナー・クリエイティブ職を目指す学生向け無料セミナーを「ReDesigner for Student」と共同開催【11/4・オンライン開催】

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ（以下モリサワ）は、デザイナーを目指す学生の就活を支援するプラットフォーム「ReDesigner for Student」と共同で、2025年11月4日（火）18:00～20:30に無料オンラインイベント「フォントとレイアウトのきほんの『き』」を開催します。

本イベントは、「就職活動が本格始動する前にポートフォリオを作っておきたい」「ポートフォリオは作ってみたけど、文字詰めなど細かい部分はどうしたらいいか分からない」「フォント、レイアウトを基礎から学びたい」という学生の皆様を対象に実施するものです。

9月に初心者向けサマースクールとして実施した「フォントとレイアウトのきほんの『き』」がご好評をいただき、このたび第2回を開催する運びとなりました。



モリサワは前回同様講師として登壇し、フォントとレイアウトの基礎についてレクチャーを行います。また今回は「ReDesigner for Student」のキャリアデザイナー・田口和磨氏によるレクチャーも予定しており、多数のデザイナーを目指す学生の就職活動を支援してきた視点から、ポートフォリオ制作に役立つ実践的なノウハウもご紹介いただきます。

開催概要

日時：2025年11月4日（火）18:00～20:30

形式：Zoomを使ったオンラインセミナー

※当日はカメラオフ、マイクオフで参加可能です。お気軽にご参加ください。

対象：

・デザイナー／クリエイターを目指している学生

・デザインに興味のある総合大学生

・フォントやレイアウトを改めて学びたいデザイン／美術系学部生

※必要なスキルやツールはありません。

費用：無料

詳細・お申し込みはこちら(https://go.morisawa.co.jp/l/896081/2025-10-14/21xkfq)

※お申し込みにはReDesigner for Studentへの無料会員登録が必要です。



●イベントに関するお問い合わせ

株式会社グッドパッチ ReDesigner for Student運営事務局

E-mail: student@redesigner.jp



株式会社モリサワ イベント事務局

E-mail: public-biz@morisawa.co.jp