¡ÚRecboo¡Û³ô¼°²ñ¼ÒHaul¤È¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ÆâÄê¾µÂúÎ¨¸þ¾å¤ËÆÃ²½¤·¤¿ºÎÍÑ»Ù±çÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡£
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ØRecboo¡Ê¥ê¥¯¥Öー¡Ë¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ËÜ ±Ñ¡Ë¤Ï¡¢ºÎÍÑ¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖRekMA¡Ê¥ê¥¯¥Þ¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHaul¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ÅÄ Âó»Ì»á¡Ë¤È¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:Ê¡ËÜ ±Ñ¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ØRecboo ¡Ê¥ê¥¯¥Öー¡Ë¡Ù ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÎÍÑ·èÄêÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡ÖRekMA¡Ê¥ê¥¯¥Þ¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHaul¤È¡¢ºÎÍÑ»Ù±çÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆâÄê¸å¤Î¡Ö¸õÊä¼Ô¤Î»ÖË¾ÅÙ¸þ¾å¡×¤È¡ÖÆâÄê¾µÂúÎ¨¤ÎºÇÂç²½¡×¤òÀºÅÙ¹â¤¯»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
ºòº£¤Î¿Íºà¤ÎÎ®Æ°À¤¬¹â¤Þ¤ë»Ô¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥½¨¤Ê¸õÊä¼Ô¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤ê¡¢ÆâÄê¸å¤Î¥Õ¥©¥íーÂÎÀ©¤¬ºÎÍÑ¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRekMA¡×¤Ï¡¢AI¤ÈSaaSµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÌÌÀÜ¸å¤Î¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥¡ー¥ì¥¿ーºîÀ®¤Ê¤É¡¢¸õÊä¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÉ¸½à²½¡¦¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Recboo¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸õÊä¼Ô¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥«¥¦¥È»Ù±ç¡¢Áª¹ÍÀß·×¡¢ºÎÍÑ¼ÂÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÎÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊCxO¥¯¥é¥¹¡¢ÉôÌçÄ¹¥¯¥é¥¹¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤É¡Ë¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Recboo¤¬¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¡×¤«¤é¡¢RekMA¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¡Ö¸õÊä¼Ô¤Î»ÖË¾ÅÙ¡¦ÆâÄê¾µÂúÎ¨¤Î¸þ¾å¡×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤òµ¡¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò¿ÍºàÌÌ¤«¤éÊñ³çÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Recboo¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡ÖRecboo¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃæÅÓºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¤Î¥¨¥¢¥È¥ê¥°¥ëー¥×»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËCxO¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¤¥äーºÎÍÑ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥·ー¥É¤«¤é¾å¾ì´ë¶È¤Þ¤ÇºÎÍÑ»Ù±ç¤ËÂ¿¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Á¡¢ºÎÍÑÀïÎ¬¤«¤é¼Â¹Ô»Ù±ç¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤ÏAI¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¦3D¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¦¥Ð¥¤¥ª·Ï¤Ê¤É¤ÎDeepTech¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÎÍÑÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤Éý¹¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§
¡¦°µÅÝÅª¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍÑ¤¤¤¿ºÎÍÑ»Ù±ç
¡¦ºÎÍÑÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©
¡¦CXO¥¯¥é¥¹¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¤¥äーºÎÍÑÆÃ²½¤Î»Ù±ç¤â²ÄÇ½
¡¦´ûÂ¸DB¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæ¼¼¥¢¥×¥íー¥Á¤Ê¤É¥Ð¥¤¥Íー¥à¥¢¥×¥íー¥Á¤âÂÐ±þ²ÄÇ½
Recboo¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://recboo.com/
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÂç¿¹ËÜÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ1¹æ 2³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ËÜ ±Ñ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È
ÀßÎ©Æü¡§2022Ç¯3·î14Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://recboo.com/
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¼èºà°ÍÍê¤ä¶ÈÌ³Äó·È¡¢Æ³ÆþÁêÃÌ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://recboo.com/contact
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@knocklearn.com