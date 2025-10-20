シティプロモーション動画放映

ふじみ野市役所

ふじみ野市は令和７年１０月１日に誕生２０年を迎え、市の魅力あふれる動画を作成しました。

ふじみ野市の四季折々に変化する自然や風景、季節のイベントなどを盛り込み、１年をとおして魅力を感じさせるものや、伝統文化、地域資源、市民の暮らしや産業などの市の歴史や郷土愛をアピールした動画になっています。

ふじみ野市の持つ素朴な魅力を保ちながら、ゆったりとしたテンポ感で映像を構成し、冒頭はあえてスピード感のある演出を取り入れています。

YouTube以外にも、さまざまな場所で、放映予定です。ぜひご覧ください。

動画放映場所・期間

ふじみ野市のシティプロモーション動画サムネイル映像- JCOM（地デジ11チャンネル〈別途契約が必要〉）

期間 令和７年１１月２０日(木)～１２月１９日(金)（１日2回CM）

- LOVE埼玉パーク（ところざわサクラタウン内）（所沢市東所沢和田3-31-3）

アクセス JR東所沢駅より徒歩約10分

期間 令和８年１月1日(祝)～31日(土)午前10時～午後6時

- 副都心線池袋駅改札前（エチカ付近）デジタルサイネージ

期間 令和８年１月1日(祝)～31日(土)

ふじみ野市YouTubeのURL

https://www.youtube.com/watch?v=AI8f4Q0MWCU

問い合わせ

広報広聴課（電話049-262-9003）