「かながわの滞在型サイクルルートプラン」が完成しました！

神奈川県

県は、スポーツを通じた地域活性化に向けて、本県の豊かな自然環境を活かした広域的な周遊を促進するサイクルツーリズムの取組を進めており、このたび、宿泊を含めてサイクリングを楽しめる「滞在型サイクルルートプラン」を作成しました。

これを機に、「かながわサイクリング・デジタルスタンプラリー」を開催します。

神奈川の自然を感じながら、ペダルを踏んで挑戦してみませんか。

１ 「滞在型サイクルルートプラン」の概要

長時間の滞在により、サイクリングで県内各地を観光周遊していただくため、宿泊プランを含めた「滞在型サイクルルートプラン」を作成しました。

レンタサイクルに乗って楽しめる初級者コースからロードバイクで本格的に疾走する上級者コースまで、体力や目的に応じて楽しめるルートとなっています。

ルートの全体マップは、県ホームページに本日から公開をします。詳細なルートプランは、株式会社ＪＴＢパブリッシングが運営するウェブサイト「るるぶ＋」に、順次掲載します。

(1) 滞在型サイクルルートプランの詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1292_1_0dce516b15279ad08296f4a86a02f86b.jpg?v=202510200228 ]

（注記1）３～６のコースの距離・スポットは一部変更となる場合があります。

(2) 滞在型サイクルルートプランの掲載ウェブサイト

・ 県ホームページ「神奈川のサイクルツーリズム」

URL：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/sports_tourism/kanagawa.html(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/sports_tourism/kanagawa.html)

・ るるぶ＋ 湘南海岸URL：https://plus.rurubu.jp/article/369760252(https://plus.rurubu.jp/article/369760252)

三浦半島URL：https://plus.rurubu.jp/article/096030729(https://plus.rurubu.jp/article/096030729)

2 滞在型サイクルルートを巡る「メディア向けツアー」の開催

メディア関係者やインフルエンサーを対象に、実際に自転車でルートの一部を走りながら、滞在型サイクルルートの魅力が体験できる「メディア向けツアー」を開催します。参加するインフルエンサーには、後日ＳＮＳでルートの魅力を発信していただきます。

(1) 開催日時

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1292_2_dc618bd0c59ff787b280a0f6706053dd.jpg?v=202510200228 ]

（注記2）第５回はヤビツ峠コースの一部が現在通行止めのため、宮ヶ瀬湖周辺を走る予定です。

(2) 参加対象者

各種メディア関係者、観光系インフルエンサー、サイクル系インフルエンサー

(3) 参加費用

無料

(4) 申込方法・留意事項

下記ウェブサイトより、内容をご確認の上、お申し込みください。

（注記3）ツアーの一部のみの参加・取材も可能です。ご希望の場合は、事前にウェブサイトから

ご連絡ください。

・ メディア向けツアー申込特設ウェブサイト（事務局：株式会社ＪＴＢ横浜支店）

URL：https://amarys-jtb.jp/kanagawa-cycle/

3 「かながわサイクリング・デジタルスタンプラリー」の概要

県内各地を自転車に乗って、風を切って巡る「かながわサイクリング・デジタルスタンプラリー」を開催します。滞在型サイクルルートプランの６ルートを使ったコースとなっており、それぞれのルートにチェックポイントを４か所設定します。

(1) 開催期間

令和７年10月23日（木曜日）から令和８年２月28日（土曜日）まで

(2) 参加方法

専用アプリ（COCOAR）をダウンロードいただくと、参加できます。

詳細は、下記特設ウェブサイトをご覧ください。

・ かながわサイクリング・デジタルスタンプラリー特設ウェブサイト

URL：https://plus.rurubu.jp/article/582197783

(3) 景品

完走したコースの数に応じて、抽選で、クロスバイクやペア宿泊券、地元の特産品などをプレゼン

トします。

【参考資料】

・「かながわサイクリング・デジタルスタンプラリー」リーフレット

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1292-4ad3780e5aa9d5604a8caf276d69522b.pdf問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課

課長 吉田 電話 045-285-0791

企画グループ 吉澤 電話 045-285-0798