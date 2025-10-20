aimme札幌店よりトレンド感のあるNewスタイリングが登場

有限会社三景スタジオ

この度、aimme札幌店にて2026年2027年のご成人様に向けて、 大人気のaimmeオリジナル振袖『グレーストライプ』 を使用した新ビジュアルを撮影いたしました。 洋服よりインスピレーションを得たトレンド感のある1着。

振り袖の概念を超える、aimme流スタイリングに是非ご注目ください。

▼aimme札幌店オフィシャルサイト https://www.aimseijinsiki.jp/sapporo/

- 使用衣装/スタジオグレーストライプが引き立つホワイトをメインとした洗練されたスタジオをチョイス。クラシカルなムードの中にトレンド感を落とし込んだ、aimmeオリジナルのモードガーリー振袖。洋服のような質感とシルエットで、振袖でありながらファッションとしても楽しめる1着です。- スタイリングチャコールグレーのスーツライクな生地が洗練された印象に。また、パールの帯締めで上品なツヤ感アップ。胸元や袖にあしらわれた繊細なレースやフリルがよりガーリーな甘さをプラス。ウエストの“ブラックマルチギャザーがアクセント”となり、全体を引き締めています。- ヘアメイクヘアはゆるめのウェーブとリボンヘアで、抜け感と可愛さを演出。メイクは血色感のあるピンクトーンでガーリーな世界観を表現しています。

撮影では広告で使用しているもの全てが使用可能。

aimme流誰にも真似できない、唯一無二のスタイリングをご提案いたします。

creative photo studio aimme(エイミー) 東京原宿店・札幌店

記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。

creative photo studio aimme東京原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目32－12 ニューウェーブ原宿 7F TEL 03-5843-0199

creative photo studio aimme札幌店

〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目32 8・3スクエア北ビル1F TEL 011-788-3212