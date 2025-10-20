W２、2大展示会に出展 ― ECを事業の中心へ、成長を加速させる次世代ソリューション ―

Ｗ２株式会社

EC事業の「成功」にこだわる最先端ECプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：山田 大樹、以下W２）は、2025年10月に開催される 「Japan IT Week【秋】」 および 「第3回 店舗・EC DXPO 福岡'25」 に出展いたします。

今回のブーステーマは、「ECソリューションを事業の中心へ」。

W２は、ECを“売るための販売チャネル”ではなく、企業の成長を支える事業戦略の中核として再定義します。オンラインショップのみならず、受注・請求・顧客管理など事業全体を動かす基盤としてのECを提案。データとテクノロジーの力で、業務効率化と収益拡大を両立する仕組みを提案いたします。

展示ブースでは、戦略設計から運用までを一気通貫で支援するW２の最新ソリューションを、デモンストレーションや個別相談を通してご紹介します。

■出展の内容｜ECソリューションを事業の中心へ

ECは、もはや“販売チャネルのひとつ”ではありません。

W２は、ECを企業全体を動かす「事業基盤」として再定義します。受注や請求管理、在庫・物流・販促・顧客体験までを一気通貫でつなぎ、業務効率化と収益最大化を同時に実現する仕組みを提供。

これにより、現場の運用から経営判断まで、データに基づく意思決定を可能にします。

また、AIやデータを活用したマーケティングオートメーション、顧客体験のパーソナライズなど、テクノロジーを“使う”のではなく“事業を成長させる手段”として組み込むことで、企業が自らのビジネスをアップデートし続けることを支援していきます。

さらに、国内外・BtoC／BtoB問わず、事業モデルやフェーズに最適化された多彩なECラインナップを展開。「販売」「効率化」「拡張」「体験創出」をすべて内包した、最先端ソリューションとしてのECを実現します。

システム開発力、最新テクノロジー、パートナーエコシステムの3軸を通じて、企業がECを中心に事業を動かし、継続的に成長できる環境を実現していきます。

1.システム開発力 ― 成長を止めない拡張性

高い開発力と柔軟なサポート体制で、事業フェーズや成長速度に合わせた最適なシステム構築を実現。新機能追加からUI改善、運用効率化まで、変化に強いEC基盤を提供します。

2.最新テクノロジー ― 売上を生み出す仕組み化

AIレコメンド、データ分析、自動化など、最新のテクノロジーを駆使し、顧客体験の最適化と利益最大化を同時に実現。人に依存せず成果を出す「仕組み化されたマーケティング」を支援します。

3.パートナーエコシステム ― 400社と創る成長の共創網

マーケティング、物流、決済、CRMなど400社を超えるパートナー企業と連携。戦略立案から運用支援まで、事業成長をワンストップで実現できるエコシステムを構築しています。

■出展の内容｜ECソリューションを事業の中心へ

WW２は、“事業領域で選べるECプラットフォーム”として、ビジネスの多様な成長ステージに対応する4つのソリューションを提供しています。

「W2 Unified」

1,000以上の搭載機能と多彩なオプションでEC事業の“やりたい”を実現する総合ECプラットフォーム。複数ブランド・店舗の統合運営やオムニチャネル戦略を支援。

「W2 Repeat」

サブスク／定期通販に特化したECプラットフォーム。LTV最大化やリピート購入促進を実現する仕組みを搭載。

「W2 BtoB」

受発注業務をデジタル化し、取引効率と営業生産性を向上。見積・請求などのBtoB業務もワンストップ化。

「W2 Asia」

越境ECから海外D2C構築・現地EC展開までを包括支援。グローバル展開の第一歩を支えるソリューション。

これらに加え、AI活用・データ活用・ECのメディア化などのプラグイン／付帯サービスを多数展開。「販売・集客・業務」の枠を超え、事業を“成長させ続ける仕組み”として機能するEC環境を提案します。

■開催概要

■ Japan IT Week【秋】

開催日程：2025年10月22日(水)～10月24日(金)

開催場所： 幕張メッセ

概要： 国内最大級のIT専門展。EC、マーケティング、業務DXの最新トレンドが集結し、D2C・小売業の次世代戦略を体感できます。

詳細・申込はこちら(https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html#/)

■ 第3回 店舗・EC DXPO 福岡’25

開催日程： 2025年10月30日(木)～10月31日(金)

開催場所： マリンメッセ福岡

概要： 店舗・EC・マーケティング支援に特化した九州最大級の総合展示会。地方企業のDX推進と売上拡大を支援するセミナーも多数開催。

詳細・申込はこちら(https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka/store/)

体験できること

ブースでは、W２のコンサルタントが個別相談・課題診断・デモンストレーションを実施します。「システムを刷新したい」「定期通販を立ち上げたい」といった具体的な課題はもちろん、「自社のECをもっと伸ばしたい」「どこからDXを始めるべきか分からない」といった構想段階のご相談も歓迎です。

経験豊富な専門スタッフが、業界トレンドや最新事例を交えながら、貴社に最適な戦略と解決策をその場でご提案。課題整理から実現イメージの可視化まで、今後の一歩を描ける時間をご提供します。

■W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

■会社概要

会社名：W２株式会社

代表者：代表取締役 山田 大樹

所在地：東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL ：https://www.w2solution.co.jp/

【本サービスに関するお問い合わせ先】

W２株式会社

TEL：03-5148-9633