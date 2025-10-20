眠る前のひとときに、香る泡習慣。アメリカ発の世界的オーガニックボディケアブランド「ドクターブロナー」は優雅な香りを楽しむマジックソープ スイートドリームセットを2025年11月1日（土）から発売開始

株式会社ネイチャーズウェイ

今年で生誕77周年を迎えるアメリカ生まれの世界的オーガニックボディケアブランド「DR.BRONNER’S（ドクターブロナー）」（日本正規代理店：株式会社ネイチャーズウェイ／愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃）は、おやすみ前の安らぎのひとときを多幸感で満たす、数量限定「マジックソープ スイートドリームセット」を11月1日(土)から発売します。

公式オンラインサイトURL：https://www.drbronner.jp/(https://www.drbronner.jp/)

眠る前のひとときに、香る泡習慣

アメリカ発、1 本で顔もボディも洗える天然由来成分100%の

オーガニックソープ。

こだわり抜いたエッセンシャルオイルやエキスの香りが浴室いっぱいに広がり、まるでスパのようにリラックスできるバスタイムを演出します。豊かな泡立ちと贅沢な香りが、おやすみ前の安らぎのひとときを多幸感で満たします。

2025年11月1日（土）数量限定発売

ドクターブロナー マジックソープ スイートドリームセット

■内容

マジックソープ ラベンダー、サンダルウッドジャスミン 各237mL

マジックソープ詰め替え用ボトル（全8色） 59mLサイズ1本

■価格

3,080円(税込)

【全成分】

＜ラベンダー＞

水、ヤシ油＊†、パーム核油＊†、水酸化Ｋ、オリーブ果実油＊†、ラバンデュラハイブリダエキス、アサ種子油＊、

ホホバ種子油＊、ラベンダー花／葉／茎エキス、クエン酸、トコフェロール

＜サンダルウッドジャスミン＞

水、ヤシ油＊†、パーム核油＊†、水酸化Ｋ、オリーブ果実油＊†、香料、アサ種子油＊、ホホバ種子油＊、クエン酸、

トコフェロール

＊オーガニック成分 †フェアトレード認定成分 ※全て天然由来成分

【眠る前のひとときに】贅沢な洗い心地

マジックソープは天然由来成分100％のオーガニックソープ。

贅沢に配合されたオーガニック植物オイルが満足感のある洗浄力を生み出し、うるおいを残してすっきりと洗い上げます。植物オイルが生み出すふわモコ泡がやさしく肌を包んで毛穴の汚れや皮脂もきちんとオフ。柔らかくハリのある、すべすべ肌へと導きます。

肌に心地良い９つのフリー処方

デリケート肌を考えた、無添加処方で合成添加物は含んでいません。赤ちゃんやデリケート肌の方も心地よく使えるソープです。

エコロジカルで高い品質が支持されて、2000年から25年連続

全米売上げNo.1*のナチュラルソープに選ばれています。

*SPINS社調べ2000年～2024年

【眠る前のひとときに】優雅な香り

リラックスバスタイムを優雅に彩る香り。エッセンシャルオイルやエキスならではの天然の香りが豊かに広がります。

マジックソープ ラベンダー（左）

ゆったりくつろぐラベンダーの香りで安らかな気分に。

南フランス プロヴァンス産ラベンダーエキスを配合。安らぐ香りとして人気のラベンダーが、至福のアロマバスタイムを演出します。

マジックソープ サンダルウッドジャスミン(右)

白檀とジャスミンのウッディで優雅な香りで贅沢な気分に。

瞑想やヨガで親しまれているサンダルウッドの香りに、甘美なジャスミンの香りをプラス。オリジナルブレンドで表現した神秘的でスパイシーな香りです。

お気に入りのマジックソープを持ち運べる、今だけ限定詰め替え用ボトル付き

マジックソープと同じ、使用済み再生プラスチック100％の詰め替え用ボトルがセットに。

持ち運んで、旅行やジムで便利に使えます。外出用に別の洗浄剤を用意する必要がないため、総合的にプラスチックの使用量を減らすことができます。

※本セットに含まれる詰め替え用ボトルは1点です。ラベルのカラーはお選びいただけません。

※詰め替え用ボトルには中身は入っておりません。

ドクターブロナーとは

ドクターブロナーは、1948年の創業以来、全ての製品がオーガニックであることに、こだわりを持ち続けています。

成分のほとんどが無農薬有機栽培で育てられた植物で、独自の厳しいガイドラインを定めたフェアトレードプロジェクトを通じて調達しています。私たちの肌にはもちろん、地球にも環境にもやさしい製品づくりをしています。

ネイチャーズウェイとは

ネイチャーズウェイは1974年の創業以来、肌へのやさしさを追求し、自然素材にこだわった化粧品を提供し続けています。環境問題にもいち早く取り組み、「ネイチャーズウェイサステナブル環境基金」を設立。

売上の一部を環境保護活動や社会貢献活動に役立て、製造や販売などの企業活動で生じる環境負荷を低減する取り組みも行っています。

自然化粧品を通じ社会貢献を願うネイチャーズウェイは、これからも自然との関わりの中で歩んでまいります。