【New arrival】儚げで高貴な雰囲気を纏った色打掛″藍牡丹″のNewビジュアルのご紹介。
新入荷色打掛 "藍牡丹"
aim東京原宿店より大きな牡丹の刺繍が伝統的な雰囲気を感じさせる色打掛が新入荷。
深みのある藍色に咲き誇る牡丹。
気品と華やかさを兼ね備えた一着です。
紺色の色打掛にベビーピンクの花びらを散りばめてどこか儚げな雰囲気に。
高貴で品がありつつもsweetな空気感を大切に打ち出したビジュアルとなっております。
メイクには花の色合いに合わせたベビーピンクをプラス。
ヘアは繊細な引き出しで透け感を作り出したローポニーで上品に。
凛とした雰囲気でありながらも儚さとかわいらしさを。
※aim東京原宿店限定の衣装となります。
記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。
creative photo studio aimme東京原宿店
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ ニューウェーブ原宿 7F
TEL 03-3497-0303
creative photo studio aimme札幌店
〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目32 8・3スクエア北ビル1F
TEL 011-788-3212