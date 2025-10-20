株式会社アクアメント

広島もとまち水族館（館⾧ 佐藤文宏、広島市中区基町6‐78パセーラ7階）は、広島市の協力のもと、広島城を築城した『毛利輝元』の没後400年記念事業の連携として、『広島城と毛利元就の甲冑展示in広島もとまち水族館』を開催します。

金魚などを展示する黄金のシーン「Zipanguエリア」には、毛利輝元の祖父である 毛利元就の甲冑レプリカをはじめ、2026年3月22日に天守の閉城が決まっている広島城の歴史や構造を伝える解説パネルやお子様も楽しく学べるクイズコーナーも設置いたします。

黄金の茶室をイメージした空間で、重厚な甲冑を鑑賞しながら、「鯉城」とも呼ばれる広島城について、より興味を持っていただき、この機会に広島城に足を運んでみてください。

【企画概要】

企画名：～毛利輝元没後400年記念事業～

『広島城と毛利元就の甲冑展示in広島もとまち水族館』

開催期間：2025年10月31日（金）～2026年3月31日（火）

観覧時間：10時～19時

開催場所：Zipanguエリア（黄金のシーン）

観 覧 料：無料（入場料別）

展示内容：毛利元就の甲冑（レプリカ）※原資料は毛利博物館像 重要文化財 色々威腹巻 兜

（いろいろおどしはらまき かぶと）・大袖（おおそで）・喉輪付（のどわつき）

広島城キャラクター しろうニャ 1体

広島城解説パネル、クイズパネル 他

主 催：広島もとまち水族館

協 力：広島市市民局文化スポーツ部文化振興課

公益財団法人広島市文化財団 広島城

広島もとまち水族館 基本情報

・所在地： 広島県広島市中区基町6-78 パセーラ７階

・公式サイト： https://aquarium-hiroshima.com/

・営業時間： 10時~19時（最終入館：閉館30分前まで、季節により変更可能性あり）

・休館日： なし（但し、メンテナンス休館あり、パセーラ広島休館日に準ずる）

・料金： 大人（中学生以上）2,000円・小学生1,200円・幼児 大人1名につき1名無料

幼児２人目から500円

・駐車場： 基町クレドパーキング（最初の1時間無料サービスあり）

・施設（延床）面積： 2,700平方メートル

・展示水槽： 66基

・展示種・点数： 魚類、両生類、爬虫類、昆虫類ほか 200種・3,000点