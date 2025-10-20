【10/22-24開催】「エシカルデザインウィーク東京2025」に出展します

富永貿易株式会社

《マヌカヘルス》（Manuka Health）輸入総代理店 富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、2025年10月22日（水）～24日（金）の3日間にわたり、虎ノ門ヒルズ内各所で開催される「ETHICAL DESIGN WEEK TOKYO 2025（エシカルデザインウィーク東京2025）」に、協賛企業として出展いたします。

「ETHICAL DESIGN WEEK TOKYO 2025」は、“TOKYO ETHICAL CITY”をテーマに、都市スケールでの循環と共創を体現するエシカルイベントです。

■イベント特設サイト

https://www.semba1008.co.jp/lp/ethicaldesignweek_2025

■《マヌカヘルス》（Manuka Health）出展概要

会場では、ニュージーランドのマヌカハニーのパイオニアメーカーである《マヌカヘルス社》製品を販売いたします。

イベント限定の特別セットや、通常よりお得にご購入いただけるラインナップをご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

《マヌカヘルス社》製品販売場所：虎ノ門ヒルズ オーバル広場

■来場のお申し込み

Peatixよりお申し込みください。

https://edw2025.peatix.com/

■「エシカルデザインウィーク東京2025」 開催概要

https://www.semba1008.co.jp/lp/ethicaldesignweek_2025

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20736/table/232_1_22c52c62256005c0823a4c5e0f0bb403.jpg?v=202510200228 ]

■イベント会場：虎ノ門ヒルズ 森タワー、Glass Rock 他

場は当イベントの趣旨に賛同し協賛する、森ビル株式会社が管理運営する虎ノ門ヒルズ内各所で開催。虎ノ門ヒルズ 森タワー2階 アトリウムやオーバル広場のほか、2025年4月に開業したクロスセクターで社会課題解決を目指す拠点 「Glass Rock ～Social Action Community～」での開催を予定しています。

当社の出展エリアは、虎ノ門ヒルズ オーバル広場となります。

■マヌカハニーとは

キャラメルソースのような濃厚な味わい

マヌカハニーとは、ニュージーランドに自生する「マヌカの花」から採れる希少なはちみつ。天然のバリア成分「MGO(食物メチルグリオキサール)を豊富に含んでおり、クリーミーで濃厚な味わいが特徴です。

■マヌカハニーの楽しみ方

お好みのドリンクに加えて朝のひとさじ習慣にサラダと一緒に

空気が乾燥する時期の のどケアや体調管理のお守りとして、リッチな味わいのごほうび食材として、ご家族※で幅広くお楽しみいただけます。

毎日習慣的に取り入れて、健康的なカラダづくりにお役立てください。

※1歳未満の乳児には与えないでください

《マヌカヘルス》ブランドについて

【おすすめの召し上がり方】- スプーン1杯をそのままお口に含んで- おやすみ前のハーブティーに加えて- トーストやスコーンにつけたり、ソフトタイプのチーズと合わせて

《マヌカヘルス》（Manuka Health）はニュージーランドのマヌカハニーのパイオニアメーカーです。巣箱（蜂の巣）から蜜の収集・製造・梱包までの製造工程は、ニュージーランド国内にある自社工場にて徹底管理されており、出荷された商品は世界45ヶ国以上で愛されています。

【マヌカヘルス シリーズのご購入はこちら】

・マヌカヘルス 公式オンラインショップ

https://manukahealth.jp/

・マヌカヘルス Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/stores/page/723D6E41-1FDD-4E1F-BCA4-B44F97156123?channel=PR_SP

