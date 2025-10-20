【お試しモニター募集】イタリアのオーガニック食材を取り扱う「アルチェネロ」がグルテンフリーパスタのモニター募集キャンペーンを開催

日仏貿易株式会社

イタリアのオーガニック食材を取り扱う「Alce Nero（アルチェネロ）」は、2025年10月17日（金）～10月27日（月）の期間中Instagramキャンペーンを開催。当選者の20名様にはアルチェネログルテンフリーパスタ食べ比べセットがプレゼントされます。

アルチェネロは日仏貿易株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：ギヨーム・カルー）が取り扱うブランドです。

リピーターが多いグルテンフリーパスタアルチェネロのグルテンフリーパスタ

アルチェネロのグルテンフリーパスタは、イタリアで有機栽培されたとうもろこしと米のみを原料に作られているので、オーガニックかつ「小麦不使用」。ほんのりと穀物の甘さが感じられて、もちもちとした食感をお楽しみいただけます。

いつものパスタと変わらない美味しさをぜひお試しください。

新商品のスパゲットーニとフジッリ2つの新商品が登場！

人気のアルチェネロのグルテンフリーパスタシリーズから、フジッリとスパゲットーニ (太さ2.3mm) が新登場。今回のキャンペーンでは、定番人気のスパゲッティ(太さ1.6mm) と一緒にセットでプレゼントいたします。

ぜひ食べ比べて麺の太さや食感の違いを感じてみてください。

キャンペーンはInstagramの投稿をチェック！

今回のキャンペーンはInstagram内で開催しております。

詳しい内容はアルチェネロの日本公式アカウントをご覧ください。

アルチェネロ公式アカウントはこちら ⇒ :https://www.instagram.com/alcenero_japan/

＜キャンペーン内容＞

■応募方法

１.アルチェネロ公式アカウント @alcenero_japan をフォロー☑

２.こちらのキャンペーン投稿にいいねをで応募完了！

「アルチェネロのグルテンフリーパスタを食べてみたい理由」などをコメントで教えてくださると当選率UP

■応募期間

2025年10月17日（金）～10月27日（月）

■応募資格

・インスタグラムを利用している方（非公開アカウントは無効です。）

・本投稿にコメント＋アカウントをフォローをしてくださる方。

・当選した場合、お送りした商品をお試しいただき、お写真とともに商品の感想や特徴などをご自身のInstagramを中心としたSNSアカウントの投稿を通してお伝えしてくださる方。（堅苦しいものではないので、どなたでもお気軽にご応募ください）

■お届け商品内容（予定）

・有機グルテンフリー・スパゲッティ 250g

・有機グルテンフリー・スパゲットーニ 250g

・有機グルテンフリー・フジッリ 250g

・アルチェネロ有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル ドルチェ 250ml

■当選連絡

当選者20名様に、Instagramのダイレクトメッセージで当選通知をお送りいたします。



■注意事項

賞品の種類やサイズはお選びいただけません。お届けする賞品は変更になる場合があります。賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。選定や決定に関するご質問にはお答えできかねます。本キャンペーンはInstagramが支援、承認、運営、関与するものではありません。

みなさまからのご応募をお待ちしております。