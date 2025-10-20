「アニメ彼氏」に、「K-POP彼氏」、「シナモンロール彼氏」まで！Z世代が思い描く「理想の彼氏像」をTinder(R)が発表

MG Japan Services 合同会社

「Tinder」はこのたび、すべてのボーイフレンドたちに感謝を伝えるアメリカ発の記念日「ナショナル・ボーイフレンド・デー」に合わせて、Z世代の理想の彼氏像（Boyfriend Material）に関するデータを公開しました。

グローバルにおけるTinderのプロフィールを分析した本データによると、シングルの46％が「長期的な関係」を望んでいる一方で 、「理想の彼氏像」には様々な意見が出ていることがわかりました。Z世代のユーザーは従来の価値観にとらわれず、プロフィール上でそれぞれが自分らしい理想を発信しており、新しい「理想の彼氏像」はワークアウト仲間からアニメ好きまで、かつてないほど多様化しています。これまで人気だった、「読書好き彼氏」や「犬系彼氏」も依然として人気が高いものの、2025年の恋愛トレンドはさらに進化しており、本リリースでは、その特徴的な「理想の彼氏像」を紹介します。

Z世代が夢中な「理想の彼氏像３選」

今年、Tinderのプロフィール上（※1）で特にZ世代の注目を集めているのは、「ヒンボ彼氏（Himbo Boyfriend）」、「ジム彼氏（Gym Boyfriend）」、「ナード彼氏（Nerd Boyfriend）」の3つのタイプの彼氏です。若いシングルたちを中心に、これらの彼氏のタイプを理想として挙げる人が増えています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/81848/table/63_1_861228ea820a8a10b5ff22be0d0eb0f4.jpg?v=202510200228 ]

2025年、新たに登場した「ネクスト・ウェーブ彼氏」たち

2024年にはほとんど見られなかった新しい彼氏のタイプが、今年初めてTinderのプロフィール上に登場しました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/81848/table/63_2_5e23222ad3830613d35715ed4732c86e.jpg?v=202510200228 ]

《Tinder(R)》

Tinder(R)は現在、累計6億3,000万回以上ダウンロード、1,000億件以上のマッチングを達成しており、190の国と地域、45以上の言語で月間約5,000万人のユーザーにサービスを提供しています。Tinder(R)は2024年には初のグローバル・ブランド・キャンペーン「It Starts with a Swipe(TM)」で4つのエフィー賞を受賞しました。

Tinder(R) はTinder LLCの登録商標です。

※1 Tinder社内データ（2024年1月～2025年8月）

※2 Tinder社内データ（2024年1月～2025年8月）