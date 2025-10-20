有明ガーデン5周年記念！お得・体験・グルメが満載の10日間『総力祭』開催

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本直人）が運営する「有明ガーデン」は、開業5周年を記念して、2025年10月24日（金）から11月9日（日）まで、過去最大規模・全館総力を挙げた秋の特別イベント「総力祭」を開催します。

期間中は、「無印良品週間」をはじめとする大型店舗でのセールや、「カルローズ米」やお買物券がもらえるレシートキャンペーンを実施いたします。

さらに、有明ガーデン主催としては初となる3日間連続のキャラクターショーやワークショップ、グルメ縁日など、幅広い世代の皆さまにお楽しみいただける多彩なイベントを展開いたします。

■イベント・キャンペーン一覧

・無印良品週間×「住友不動産 ショッピングシティイオンカード」特典

・無印良品で5,000円以上購入特典「お買物券500円分」プレゼント

・有明ガーデン全館 6,000円以上購入特典「カルローズ米2kg」プレゼント

・キャラクターショー

・マスコットグリーティング

・総力祭セール＆ラッキーバッグ販売

・キャラクター物販「たべっ子どうぶつ祭り」

・ARIAKE FOOD STAGE お子様向け縁日メニュー＆ラムネプレゼント

・みんなの芸術教室 presented by コモゴモ展

■イベント・キャンペーン詳細

・無印良品週間×「住友不動産 ショッピングシティイオンカード」特典

無印良品週間のお会計を「住友不動産 ショッピングシティイオンカード(https://www.aeon.co.jp/card/lineup/sumitomo/)」で決済すると、請求時にさらに10％OFF。※「無印良品 東京有明」限定

開催日：10月24日(金)～11月3日(月・祝)

▼詳細はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/2678/

「住友不動産 ショッピングシティイオンカード」について

有明ガーデン内の店舗でおトクなサービスを受けることができる「住友不動産 ショッピングシティイオンカード」。本カードをお持ちいただくだけで、駐車場サービス（平日6時間無料、土日祝日4時間無料）が受けられます。さらに、クレジットのご利用金額に応じて有明ガーデンで使えるお買物・お食事券を進呈いたします。

▼「住友不動産 ショッピングシティイオンカード」公式ホームページ

https://www.aeon.co.jp/campaign/lp/sumitomo/

・「無印良品 東京有明」で5,000円以上購入特典『お買物券500円分』プレゼント

「無印良品 東京有明」で5,000円（税込・合算可）以上お買い上げの方に、有明ガーデンのファッション・雑貨店舗で使える500円分のお買物券をプレゼント。

開催日：10月24日(金)～11月3日(月・祝)

▼詳細はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/2682/

「無印良品 東京有明」について

関東最大級の売場面積を誇る「無印良品 東京有明」には、無印良品のほぼ全ての商品が揃えられています。 特にインテリアに力を入れた店舗として、無印良品とイデーのほぼすべての家具を試すことができます。また、店舗独自でセレクトしたアイテムを取り扱っており、他にはない品揃えも大きな魅力です。無印良品最大規模のグリーン売場も展開しており、暮らしに寄り添うアイテム選びを存分にお楽しみいただけます。

▼「無印良品 東京有明」公式ホームページ

https://shop.muji.com/jp/tokyo-ariake/

・有明ガーデン全館 6,000円以上購入特典「カルローズ米2kg」プレゼント

館内（無印良品含む）で6,000円（税込・合算可）以上お買い上げの方に、「カルローズ米2kg」をプレゼント。※ホテル宿泊費、シアター公演・劇団四季チケットのお支払いは除く。

対象レシート：10月24日(金)～11月7日(金)

開催日：10月24日(金)、10月27日(月)～10月31日(金)、11月4日(火)～11月7日(金)

配布数：各日1,000袋（計10,000袋）

▼詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000389.000062100.html

・キャラクターショー

人気のキャラクターショーを3日連続で開催いたします。観覧無料／各回30分程度

・11月1日(土)１.11:30～、２.15:30～

キミとアイドルプリキュア♪ ファンミーティング(https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/2666/)

・11月2日(日)１.11:30～、２.14:30～

シナぷしゅ ショー ぷしゅぷしゅとあそぼう(https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/2667/)

・11月3日(月・祝)１.11:30～、２.15:30～

仮面ライダーゼッツショー(https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/2668/)

・マスコットステージ＆グリーティング

江東区を拠点に活躍するプロスポーツクラブのマスコットキャラクターによるステージとグリーティングを実施いたします。観覧無料／各回30分程度

【ステージショー】

・11月1日(土)16:30～

・11月2日（日）15:30～

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（TUBC）マスコットキャラクター「ユナイト」

【グリーティング】

・11月1日(土)14:30～

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（TUBC）マスコットキャラクター「ユナイト」

・11月2日(日)13:45～

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（TUBC）マスコットキャラクター「ユナイト」

・11月2日(日)12:30～、13:30～、14:30～

清水建設江東ブルーシャークス マスコットキャラクター「鮫太朗」

・総力祭セール＆ラッキーバッグ販売

対象店舗にて 特別セールやキャンペーン、ラッキーバッグの販売を実施いたします。

開催日：10月24日(金)～11月9日(日)

実施店舗：ロフト、ビオラル、京商ビレッジ、トモズ、SKECHERS、眼鏡市場、napoca、とうしょう窯、GSe1、Z-CRAFT、ABC-MART、コジマ×ビックカメラ、SmaPla、ローカルモーション、Yogibo Store、ハートアップ、Zoff、go slow caravan、丸善、Tokyo Family Marche、ブランシェス、ポポンデッタ、CHOPIN、BeBe Petits Pois Vert、ステーキ＆ハンバーグ デンバープレミアム、GEWALK

▼詳細はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/2683/

・キャラクター物販「たべっ子どうぶつ祭り」

ギンビス「たべっ子どうぶつ祭り」の体験型ショップ。スーパーボールすくいや輪投げなどの屋台や、お菓子や限定商品販売、巨大やぐらや提灯のフォトスポットも。

期間：10月31日(金)～11月9日(日)

▼詳細はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/2677/

・「ARIAKE FOOD STAGE」グルメ縁日＆ラムネプレゼント

２階の飲食店舗で縁日メニューを販売、対象店舗でのお買上げレシート1,000円（税込・合算可）提示でお子様（12歳以下）にラムネ1本をプレゼント。※各日先着100本

実施店舗：ドミノ・ピザ 、バイロンベイミートパイ、da pai dang 105、ジョンノ屋台村＆ネネチキン、クリスプサラダワークス、ぺこちゃんmilkyドーナツ、OEDO ARIAKE STYLE、ピネード、ナチュラルクレープ

期間：

10月24日(金)～26日(日)、10月31日(金)～11月3日(月・祝)、11月7日(金)～11月9日(日)

▼詳細はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/2674/

・みんなの芸術教室

本格デッサン体験と浮世絵風版画ワークショップ。

期間：11月8日(土)、9日(日)

浮世絵風版画体験 各日先着200名 無料（当日会場受付）

デッサン体験 各日先着48名 2,000円～（事前予約制）

▼詳細はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event/detail/2679/

▼「総力祭」の各イベント・キャンペーンの詳細は以下のリンク先にてご確認ください。

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/event

有明ガーデンについて

「有明ガーデン」は、2020年に東京湾岸エリアの新たなランドマークとして誕生しました。大型ショッピングモール、東京ガーデンシアター、温浴施設、ホテル、劇団四季専用劇場などからなる複合商業施設です。

▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping

▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明

https://www.hvf.jp/ariake-grand/

▼東京ガーデンシアター

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/

▼有明四季劇場

https://www.shiki.jp/applause/lionking/

