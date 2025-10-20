株式会社NTTデータ バリュー・エンジニア

株式会社NTTデータ バリュー・エンジニア（本社：東京都港区、代表取締役：大西 浩史、以下、NTTデータ バリュー・エンジニア）は、2025年9月17日（水）・18日（木）の2日間、和歌山大学 社会インフォマティクス学環の学生向けに、業務体験による企業訪問研修を開催しました。

本取り組みは、産学連携による実践的なキャリア教育の一環として、企業と和歌山大学が協働で研修の企画・運営を行うものです。NTTデータ バリュー・エンジニアはその趣旨に賛同し、昨年に続いて2回目の実施となりました。

■研修での体験内容について

本研修では、昨今のビジネスを取り巻くデータ活用の世界を学んだ後、座学だけでなく実際のビジネスに即したデータ整備の実務体験を行う構成で実施しました。このプログラムを通して、ビジネスの現場ではデータがどのように扱われているか、そして、データマネジメントを行うことでどのような価値が生まれるのかを体感していただきました。

1日目

・【講義】データマネジメントを取り巻く業界

・【講義】データマネジメント概説

・【業務体験】データサイエンス編

-「Tableau」を使用したデータ分析

-分析結果に基づくマーケティング戦略立案

-グループ別の戦略発表

2日目

・当社のオフィス見学

・【業務体験】データエンジニアリング編

-データ品質アセスメントとデータクレンジング

-クレンジング後データによる分析

参加者からは、

・「今までデータマネジメントについて、ざっくりとしたイメージしか掴めていなかったが、今回の研修によって、かなり明瞭になった」

・「データクレンジングがしてある状態としていない状態では結果に大きく違いが生まれることから、データクレンジングの必要性、重要性を実感した」

・「講義の中で再三でクレンジングの大切さを聞かせていただいたにも関わらず、いざ実践となると与えられたデータを鵜呑みにしてしまった。いかに普段授業で触れるデータがきれいにされている環境にいるかを知った」

といった感想が多く寄せられました。

■NTTデータ バリュー・エンジニアのキャリア支援活動について

NTTデータ バリュー・エンジニアでは、新卒採用者向けに主催する仕事体験だけでなく、今回のような大学主体のインターンシップや講演活動等にも積極的に取り組んでいます。

和歌山大学においては、2023年に開催された「第1回 社会インフォマティクス学環新設記念講演会」にも当社代表の大西が登壇するなど、学生の学びと成長に寄与する活動に継続して携わっています。（※）

このような取り組みを通じて、当社が掲げる「データのチカラでビジネスを革新し、豊かで活力のある社会を創る」というビジョンのもと、学生がデータの価値や真のチカラを見出し、ひいてはこの先の仕事に活かしていくことを心から願っています。

（※）弊社代表が和歌山大学で「データをビジネスに活かすために私は立ち上がった」をテーマに講演を行いました

https://www.nttdata-value.co.jp/news/20231201

■株式会社NTTデータ バリュー・エンジニアについて（https://www.nttdata-value.co.jp/）

株式会社NTTデータ バリュー・エンジニアは、NTTデータグループのデータマネジメント事業専門会社として、創業者がユーザー部門で体験した問題意識から2001年に会社を設立し、一貫してデータマネジメントを通じた企業・組織の情報活用力の強化を支援しています。これまで2,000件以上の「データに関わる課題」を解決するプロジェクトに携わり、様々な業種・業態のお客様のデータをあるべき姿に近づけるための取り組みを支援しています。データアセスメント・コンサルティングから、データの統合・構築、データの運用・管理（データ品質の継続的な維持）といったデータマネジメント領域の事業に加えて、データ分析・活用領域へと事業を広げ、お客様とともに「データで創る一歩先の未来」を実現していきます。

