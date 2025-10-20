１０月２日（木）シロオリックスの赤ちゃんが１５年ぶりに誕生しました！

株式会社アワーズ

２０２５年１０月８日撮影（６日齢）

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、２０２５年１０月２日（木）に１５年ぶりとなるシロオリックスの赤ちゃん（メス）が誕生しました。繁殖を目指して長野市茶臼山動物園（長野県長野市）から迎えたオスと、姫路セントラルパーク（兵庫県姫路市）から迎えたメスの間に生まれた新しいいのちです。

シロオリックスは、かつて野生では絶滅したとされていた動物ですが、近年は世界各地の保護区での再導入や繁殖の成果により、国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで「絶滅危惧種（Endangered）」として登録されています。野生復帰が少しずつ進むなかでの今回の出産は、種の未来につながる大切な一歩です。園館同士が力を合わせて行う繁殖の取り組みが、世界の“いのちをつなぐ”活動の一端を担っています。

【シロオリックスの赤ちゃんについて】- 出生日２０２５年１０月２日（木）- 頭数１頭- 性別メス- 体長６５cｍ- 体重１３kg（１０月１２日測定）- 親情報父親：２０２３年 ７月 ８日長野市茶臼山動物園生まれ（２歳） ２０２４年１０月 ９日搬入母親 ：２０１９年 ８月２３日姫路セントラルパーク生まれ（６歳） ２０２４年１０月２２日搬入

※公開時期が決まり次第、公式ホームページやSNSでお知らせいたします。

【出産の背景】

アドベンチャーワールドでは、動物の老齢化や血統の偏り、オス個体の不在などにより、２０１０年以降シロオリックスの繁殖が途絶えておりました。シロオリックスは、JAZA（日本動物園水族館協会）より、種別調整対象種* に指定されており、遺伝的多様性維持と動物移動の最適化を主眼においた、全国的な繁殖・飼育計画をもとに管理されています。これらの計画のもと、２０２４年１０月に長野市茶臼山動物園よりオス１頭、姫路セントラルパークよりメス１頭を迎え入れたことにより、今回の出産に至りました。

* 種別調整対象種：希少な動物で増やす努力を全国の動物園や水族館でとりくんでいる種

【飼育頭数】

今回誕生した個体を含め、６頭（オス１頭・メス５頭）を飼育しています。

【アドベンチャーワールドでのシロオリックス飼育・繁殖について】

【シロオリックスについて】

分類：偶蹄目ウシ科

学名：Oryx dammah

英名：Scimitar-horned Oryx

生息地：かつてはサハラ砂漠・サヘル地帯に分布していたが、２０世紀後半以降、乱獲・環境変化により野生下個体群は消失。近年は、チャド・チュニジア・モロッコで、飼育下個体の野生下への再導入が行われています。

繁殖：２～３歳で性成熟を迎えます。約２４０から２６０日の妊娠期間の後、１度の出産で１頭の子を出産します。生まれたてのシロオリックスは体重約６～７kgで、母親の保護の下で成長します。生まれたばかりは淡いベージュ（黄褐色）の体ですが、生後５か月頃にはシロオリックスらしい白い体へと成長します。

寿命：飼育下での寿命は２０年です。

特徴：体長は約１．５メートルで、長い湾曲した角が特徴的です。オリックスの仲間では唯一、角が後ろに向けてカーブを描いていて、長さは１．２mにもなります。体は完全に白色ではなく、首や脇腹、後肢などが赤茶色になっています。食べ物からの水分だけで、水を飲まずに長時間過ごすことができます。

【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー(https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/)」】

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという“小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。

【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。







