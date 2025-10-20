Exail社製、宇宙規格製造プロセス対応（TRL9準拠）、光干渉ユニット、 輸入・販売開始のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、Exail社製光干渉ユニット（90° Optical Hybrid ‐COH090）の輸入・販売を開始いたしました。

本製品は、光信号とローカルオシレーター（LO）との間で4つの90°位相ステップ干渉を行うことで、位相および振幅を抽出する光学システムです。完全受動かつ非熱設計により、温度安定性に優れた性能を実現しています。主な特長は以下の通りです。

● シングルまたはデュアル偏波モデルを選択可能

● 可搬性に優れたコンパクト設計

● 位相調整機能（Phase Tunableオプション）により、使用波長に応じて最適化可能

● 可視域から赤外域まで広い波長帯に対応

● 光通信、QPSK・QAM変調方式、量子通信、衛星通信など多様な応用に適合



挿入損失は標準でSignal／LOともに7～8.5 dB、偏波保持ファイバやシングルモードファイバ構成を選択でき、用途に応じた柔軟な構成が可能です。位相精度は±5°以内で、スキューは1 ps以下と高精度な干渉信号の取得に対応します。

本製品は、超精密なマイクロ光学アセンブリ技術を活用した社内プロセスで製造されています。能動光学アライメントから接着・組立工程に至るまで、宇宙用途で求められる厳しい展開条件に適合することが実証されており、TRL9（技術成熟度レベル9）に準拠した宇宙適格化品の提供が可能です。

当社では、Exail社のその他製品や同社以外の300社を超える海外メーカーの、10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っております。 下記までお気軽にお問い合わせください。



■ URL

Exail社製品ページ：https://www.symphotony.com/manufacturers/exail/

本製品ページ（光響）：https://www.symphotony.com/manufacturers/exail/90-optical-hybrid/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 グローバルソーシング部

担当：菱田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：gs-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ

■ 主要仕様