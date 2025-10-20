マシン特化＆24時間営業『ワールドプラスジム 磯子岡村店』12月15日グランドオープン決定！
株式会社ワールドプラス（代表取締役社長：平 剛）は、24時間営業・年中無休マシン特化型フィットネスジム『ワールドプラスジム 磯子岡村店』を神奈川県横浜市に12月15日(月)10時よりオープンいたします。
『ワールドプラスジム 磯子岡村店』は、最新のマシンを完備しており、初心者から上級者まで幅広くトレーニングが可能です。シャワー室や体組成計、個人専用ロッカーなどの設備も整っており、快適にご利用いただけます。入会時にはマシンの利用方法を丁寧にご案内しますので、ご自身に合ったマシンを見つけながら安心して通うことができます。
さらに、タオルの無料レンタルや24時間セキュリティシステムを完備しており、安全・安心の環境でトレーニングに集中できます。高濃度水素水やプロテインの飲み放題サービス（有料）も用意しており、健康づくりやトレーニング効果の向上をサポートします。
オープンキャンペーンも実施中です。詳しくは公式サイトよりご確認ください。
https://www.worldplus-gym.com/shop/isogo-okamura.html
店舗概要
店舗名 ： ワールドプラスジム 磯子岡村店
住所 ： 〒235-0021 神奈川県横浜市磯子区岡村8-1-7
電話 ： 0120-846-743
時間 ： 24時間・365日営業
WEB ： https://www.worldplus-gym.com/shop/isogo-okamura.html
株式会社ワールドプラス
URL https://www.worldplus-gym.com/
本社所在地 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7あべのメディックス5F
設立 2017年11月22日
株式会社ワールドプラスは「新しいフィットネス文化の創造」をミッションとし、これまで24時間・年中無休のマシン特化型ジム「ワールドプラスジム」を運営。現在では全国に約160店舗を構えている。