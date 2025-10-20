まちが美術館になる１ヶ月。アートフォトの祭典「宇和島フォトフェスティバル2025 UWAJIMA SIGHTS 」がいよいよ開幕！
今回初開催となる本フェスティバルは、「Islands in Motion 動き出す故郷」をテーマに宇和島が持つ魅力を国内外に発信するアートフォトの祭典です。
国内外の優れた写真家たちのアート作品をパブリックアート化。
美しい自然と豊かな暮らし、独自の文化と歴史を紡いできた宇和島で、アートの力によって既成概念を覆すような新しい写真体験をお届けします。
テーマ「Islands in Motion 動き出す故郷」
入り組んだリアス式の海岸線と、島のように点在する小さな集落。
宇和島の風景は、まるで海に浮かぶ「動く島々」のように、
ひとつひとつが独立しながらも、見えない絆でつながっています。
UWAJIMA SIGHTS 2025では、「Islands in Motion｜動き出す故郷」をテーマに、
そんな宇和島の地理的・文化的特性に焦点を当て、
そこに暮らす人々の営みや視点の変化に光をあてます。
過疎化や高齢化、社会の分断が語られる現代において、この地には動きがあります。
移動、対話、記録、再生。
写真家たちが見つめるのは、静かな風景の中に潜む小さな変化、そして未来への兆しです。
かつては内に閉じていた場所が、いまゆっくりと外へと開かれていく――
「動き出す故郷」は、そんな宇和島の現在形をとらえるための、新しい視点を提示します。
UWAJIMA SIGHTS 2025 参加アーティスト
安藤瑠美 [新作]、イナ・ジャン、岩根愛、吉楽洋平、小池健輔 [新作] 、 シェルテンス＆アベネス、チャーリー・エングマン、TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCH（小山泰介、築山礁太、河原孝典） [新作] 、濱田祐史 [新作] 、本城直季 [新作] 、森山大道、IMA next （グランプリ受賞作家１人、準グランプリ受賞作家２人）
安藤瑠美《UWAJIMA NUDE》2025
Ina Jang《Radiator Theatre（notes）》2018
岩根愛《Lahaina》2023
吉楽洋平《BIRDS #10》2012
小池健輔《新大陸》2025
Scheltens＆Abbenes《A Matter of Approach》2025
Charlie Engman《Mom（Goldfish）》2016
TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCH《OVERNATURE》2025
濱田祐史《R G B, YES! STAR! 200》2025
本城直季《small planet, Uwajima（宇和島城）》2025
森山大道《宇和島》2004(C) Daido Moriyama Photo Foundation, Courtesy of Akio Nagasawa Gallery
アーティストとの交流イベントも開催
UWAJIMA SIGHTS 2025展示作品ガイドツアー
宇和島市に点在するフォトフェスティバルの展示作品やアーティストについて解説する、詳細なガイドツアー。
［解説］株式会社アマナ 太田睦子
(エキシビジョンディレクター)
日時：2025年10月25日(土) 10:30ｰ12:00
場所：きさいやロード～宇和島城
料金：無料
不定期にどこかに現れる本屋「Phonton Observation Club」
アーティストが運営する、フォトフェス期間中のみオープンするポップアップ書店。
［アーティスト］ 吉楽洋平 ｜ 迫鉄平 ｜ 濱田祐史 ほか
日時：2025年10月25日(土)ｰ26日(日) 11:00ｰ18:00
場所：sun plaza 跡（きさいやロード内）
プレゼント企画「はじめての写真集」
ポップアップ書店では小学1年生から高校3年生までの宇和島市の子供たちだけに、写真雑誌「IMA」が提供する好きな写真集を1冊、無料でプレゼント ！
［主催］ 『IMA』編集部
日時：2025年10月25日(土)ｰ26日(日)
11:00ｰ18:00
場所：sun plaza 跡（きさいやロード内）
ワークショップ「シルクスクリーンスタンド ポック」
アーティストが写真を使ってシルクスクリーンの体験型ワークショップを開催。Tシャツやトートバッグなど、お手持ちの生地にシルクスクリーンをその場で施します。
［アーティスト］濱田祐史｜OBK.404 ｜ 迫鉄平
日時：2025年10月25日(土)ｰ26日(日)
11:00ｰ18:00
場所：sun plaza 跡（きさいやロード内）
料金：1点500円～
申込：https://forms.gle/rpE23TzBRuAQr3XB9
ワークショップ「新大陸」をつくろう！
みかんの皮が商店街をジャックし、市民の手によって増殖していく ！みかんという立体を平面にして、再び立体に戻す行為を「新大陸」に見立てたユニークなアート制作を体験。
［アーティスト］小池健輔
日時：2025年10月25日(土)ｰ26日(日)
11:00ｰ18:00
場所：MIYOSHI 跡（きさいやロード内）
料金：無料
宇和島フォトグラフィックリサーチ報告会 ～TPRが宇和島で見つけたもの～
「写真」による都市のリサーチを、これまではほとんどのケースをその名の通り東京で実施してきたTOKYO PHOTOGRAPHIC RESEACH。今回は初めて、宇和島を舞台に3人の写真家がリサーチを展開しました。そこで見えてきたものは、一体どんな作品に結実したのでしょう？ 実際に街を歩いて宇和島のいまと向き合った、TPRの小山泰介によるレポートです。
［アーティスト］ 小山泰介（TOKYO PHOTOGRAHIC RESEARCH）
日時：2025年11月8日(土) 14:30ｰ16:00
場所：sun plaza 跡（きさいやロード内）
申込：
https://forms.gle/7muVYngHWqa4nitL7
公式イベント「US and」、連携イベント「US more」
期間中は、宇和島ARTプロジェクトや市が実施する公式イベント「UWAJIMA SIGHTS and（US and）」や、市民団体などが主催する連携イベント「 UWAJIMA SIGHTS more（ US more）」も開催します。
US and「PARK SIDE GALLERY」
宇和島百景プロジェクトと連携して、UWAJIMA SIGHTS 2025のテーマ「Islands in Motion 動き出す故郷」に沿ったアート性が感じられる写真作品を募集し、選ばれた作品を天赦公園に設置されている工事仮囲い等に展示します。
日時：2025年10月1日(水)ｰ2026年1月12日(月)
場所：天赦公園、伊達博物館
US and「百面牛鬼」
宇和島の祭りの主役として、まちを練り歩きながら悪魔払いをする「牛鬼」。今回、使われなくなって倉庫に眠っていた牛鬼に、来場者思い思いの「魔除け顔」の写真を貼ってもらい、参加者みんなで作り上げる「百面牛鬼」として再生させます。
日時：2025年10月25日(土)ｰ11月24日(月)
10:00-17:00
場所：袋町商店街（きさいやロード内）
US and「写真家とのトークセッション ～Horibata Life Career Design Talk～」
Photo : Andrea Cossu
宇和島にゆかりのあるゲストなどを招いて、仕事や人生など、ライフキャリアについて熱く語り合うトークセッション。UWAJIMA SIGHTS 2025に合わせて、写真集「UWAKAI」を制作した写真家の宮脇慎太郎氏と、ヒマラヤ8000m峰全14座を制覇した写真家の石川直樹氏をゲストに迎え、開催します。
［ゲストスピーカー］宮脇慎太郎
日時：2025年10月25日(土) 18:30ｰ20:00
場所：パフィオうわじま
料金：無料
申込：https://logoform.jp/form/HR5F/1246510(https://logoform.jp/form/HR5F/1246510)
［ゲストスピーカー］石川直樹
日時：2025年10月31日(金) 18:30ｰ20:00
場所：パフィオうわじま
料金：無料
申込：https://logoform.jp/form/HR5F/1246511(https://logoform.jp/form/HR5F/1246511)
US and「アオ ノ マチ ～サイアノタイプで記録するまちのキオクと風景～」
宇和島の景色を、青写真とも呼ばれる古典的な写真技術「サイアノタイプ」でプリントするワークショップを開催。宇和島が持つ魅力を、新たな角度から見つめ直します。
日時：2025年11月16日(日)10:00ｰ11:30、 13:30ｰ15:00
場所：BARBER CRUISE
料金：無料
申込：https://logoform.jp/form/HR5F/1268971(https://logoform.jp/form/HR5F/1268971)
US and「宇和島城夜間開城」
宇和島城を1日限定で夜間開放してナイトミュージアムに。普段は体験できない特別なひとときを提供します。
日時：2025年11月23日(日) 18:00ｰ21:00
場所：宇和島城
US and「ESECAN（中村和孝・中澤保人） トークイベント」
クリエイティブチーム「ESECAN」から、数々の著名人の写真集を手がける写真家の中村和孝氏と、ヘアデザイナーからアパレルのクリエイティブディレクターまで、幅広い分野で活躍する中澤保人氏をゲストに招いたトークイベントを開催します。
［ゲストスピーカー］中村和孝｜中澤保人
日時：2025年11月24日(月) 14:00ｰ15:30
場所：パフィオうわじま
料金：無料
申込：パフィオうわじまで整理券を配布
US more「定期闘牛大会 秋場所 」
小高い丘の上に建てられたドーム型の闘牛場の中心、直径20mの土俵で1トン超の巨牛同士が激突します。
荒々しい息づかい、勢子の声、角がぶつかる音が響き渡り、会場は熱気に包まれます。大迫力の熱い戦いを、ぜひ体感してください。
日時：2025年10月26日(日) 12:00-14:00頃
場所：宇和島市営闘牛場
料金：前売り2,500 円、当日3,000 円、65歳以上・障がい者手帳所持者2,000 円、中学生以下無料
https://www.tougyu.com/
US more「宇和津彦神社秋祭り」
初代宇和島藩主・伊達秀宗の城下で一の宮と定められた「宇和津彦神社」の秋祭り。宇和島の祭りの花形「牛鬼」や、宇和島市指定文化財の「八ツ鹿踊り」を見ることができます。
日時：2025年10月29日(水)
場所：宇和津彦神社、きさいやロード ほか
https://www.uwajima.org/event/index7.html
US more「GAGLE LIVE」
宇和島・仙台歴史姉妹都市提携50周年の年、来たるは仙台ヒップホップの雄「GAGLE」。時代とリンクしながらも譲らない音楽性、卓越したライブパフォーマンスで約20年にわたりシーンに影響を与え続ける3人が、UWAJIMA SIGHTS 2025 を彩る特別な一夜をお届けします。
日時：2025年11月15日(土) 21:00-
場所：BOOBY
料金：4,000円
他多数（公式HPをご覧ください）
宇和島フォトフェスティバル2025 UWAJIMA SIGHTS 開催概要
会期：2025年10月25日（土）から11月24日（月・祝）
会場：宇和島城、中心市街地
主催：宇和島ARTプロジェクト
公式HP：https://uwajima-art-project.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/uwajima_art_project/
お問合せ先
宇和島ARTプロジェクト事務局（宇和島市 市長公室）
TEL：0895-49-7085 MAIL：art-project@city.uwajima.lg.jp