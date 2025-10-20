セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『従業員のパフォーマンスを最大限に引き出すための 「エンゲージメントから始める社内改革セミナー」』セミナーを2025年11月21日（金）13:00～13:30に開催することをお知らせいたします。

概要

今までの日本社会では、一つの企業で定年まで働き続けることが一般的でした。しかし、現在ではキャリアアップ意識の高まりや転職サービス等の充実により、「就社」という考え方も変化しつつあります。また、企業側には「共働き世帯の増加」や「リモートの促進」「労働法の改正」などを背景に、多様な人材が活躍できる環境が求められるようになりました。このような変化の中、従業員のパフォーマンス向上や離職防止のために、従業員エンゲージメント向上が一層重視されています。そのために、エンゲージメントサーベイを実施している企業も多いのではないでしょうか。

本セミナー「エンゲージメントから始める社内改革」では、エンゲージメントの定義からエンゲージメントサーベイの実施意義・分析方法、さらには具体的な施策への反映方法まで、実際の他社事例を交えながら詳しく解説します。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202511211/

プログラム

1. なぜ今エンゲージメントを高めることが必要なのか

環境の変化

企業が抱える問題

エンゲージメントとは

業績とエンゲージメントの関係



2. エンゲージメント向上のための3ステップ

第1ステップ：課題の見える化

第2ステップ：施策の絞り込み

第3ステップ：具体的施策の実行



3. エンゲージメントサーベイを活用した他社事例



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2025年11月21日（金）13:00～13:30

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

松木 宏晃

大学卒業後、上場小売業のSVを経てセレクションアンドバリエーション（株）入社。

企業規模問わず、幅広い業種の人事制度設計を経験。人事制度構築以外にも、従業員エンゲージメント調査に関する知見とノウハウも豊富に有しており継続的に外部企業の組織診断も実施している。また、組織の成長のための各種研修にも携わっている。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/