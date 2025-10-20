À¤³¦30¥«¹ñ°Ê¾å¡¦1800¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬»²¡¡²Ã¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¹ñºÝ¥¢ー¥È¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÖFuji-California Young Artists Expo¡×¼ø¾Þ¼°¤¬»³Íü¸©¤Ç³«ºÅ¡ª
¡ÖFuji-California Young Artists Expo¡×¼ø¾Þ¼°¤Î½ÐÀÊ¼Ô
2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¹ñºÝ¥¢ー¥È¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÖFuji-California Young Artists Expo¡×¼ø¾Þ¼°¤¬¡¢²Ï¸ý¸Ð²»³Ú¤È¿¹¤ÎÈþ½Ñ´Û¡Ê»³Íü¸©ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î»³¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»ºÅÐÏ¿10¼þÇ¯¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÉÙ»Î¸Þ¸ÐÃÏ°è¤ò¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½¡¦¶µ°é¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢»³Íü¸©¡ÊÃÎ»ö¡§Ä¹ºê¹¬ÂÀÏº¡Ë¤¬¡¢´Ø·¸ÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤òÀßÎ©¡£º£²ó¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀÅ²¬¸©¡ÊÃÎ»ö¡§ÎëÌÚ¹¯Í§¡Ë¤ä³Ø¹»Ë¡¿Í21À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢¡ÊÍý»öÄ¹¡§ÅÄºä¹»Ö¡Ë¤Ê¤É´±³ØÏ¢·È¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖFuji-California Young Artists Expo¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÀ¤³¦30¥«¹ñ°Ê¾å¤«¤é¡¢Ìó1,800¿Í¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¢ー¥È¤È¤¤¤¦¡ÖÀ¤³¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤äÉÏº¤¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢»³Íü¸©¤ÎÄ¹ºê¹¬ÂÀÏºÃÎ»ö¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¡¢»³Íü¸©Æâ£·»ÔÄ®Â¼¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤«¤é¤ÎË¬ÌäÃÄ¤Ê¤É¡¢Ìó70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Fuji-California Expo ¼ø¾Þ¼° ― À¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à²ñÄ¹¤ÎÅÄºä¹»Ö»á¤¬Fuji California Young Artists Expo ¤Î¼ñ»Ý¤ò±Ñ¸ì¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à²ñÄ¹¤ÎÅÄºä¹»Ö»á
¼õ¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢Ìó1,800ÅÀ¤Î±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿7Ì¾¤ÎºîÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢»³Íü¸©ÃÎ»ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¹ñÀÒ¤ÎNandini Agrawal¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¡ØInnocence¡Ù¤Ç¤¹¡£Nandini¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡Ö¹ñºÝÅª¤Ê¾ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î¼ã¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¿¼¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ëºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö»³Íü¸©ÃÎ»ö¸ÀÎî¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¥²Åé¯¡Ê¥Á¥ç¥¦ ¥«¥ß¡Ë¤µ¤ó¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡ØThe Flower of Harmony Blooming in Peace¡Ù¤Ç¤¹¡£Ä¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÔÂ¤äÉÏÉÙ¤Îº¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦Â¸¤ÈÄ´ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÎÏ¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»³Íü¸©ÃÎ»ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Nandini Agrawal¤µ¤ó¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
»³Íü¸©ÃÎ»ö¸ÀÎî¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ä¥²Åé¯¤µ¤ó
¢£ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÇ¤Ì¿¼° ― ¥¢ー¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡¢ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¤ÈÀ¤³¦¡¢¼ã¼Ô¤¬ËÂ¤°²Í¤±¶¶
É½¾´¼°¤ËÂ³¤¡¢¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¹Ô¤¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÇ¤Ì¿¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç17¿Í¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢»³Íü¸©¤«¤é¤Ï7Ì¾¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¸òÎ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¢ー¥È¥·¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥é¥°¥Ê¥Óー¥Á»Ô¤ä¡¢³ØÀ¸Ê¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¥¢ー¥Ð¥¤¥ó»Ô¤ØÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏºîÉÊÀ©ºî¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»³ÍüÂç³Ø4Ç¯¤Î²£»³·õ»ÎÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃæ³Ø¹»¤ÎÈþ½Ñ¶µ»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ê£²ÎóÌÜ¡¦£³ÎóÌÜ¡Ë¤È¡¢Á°Îóº¸¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥¤¥ßー»³Íü¸©¸ÜÌä¡¢ÅÄºä¹»ÖÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à²ñÄ¹¡¢Ä¹ºê¹¬ÂÀÏº»³Íü¸©ÃÎ»ö¡¢ÎëÌÚ¹¯Í§ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¡ÖÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Î¹ñºÝ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉÙ»Î¸Þ¸Ð¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä³¤³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½¡¦¶µ°é¸òÎ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó»²²Ã¤·¤¿ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¡¢¿È±äÄ®¡¢À¾·ËÄ®¡¢»³Ãæ¸ÐÂ¼¡¢Ç¦ÌîÂ¼¡¢ÌÄÂôÂ¼¤Î6Ä®Â¼¤Ï¡¢ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¼«Á³¼óÅÔ·÷¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î»²²èÃÄÂÎ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÅÔ»Ô¤È¤Î»ÐËåÅÔ»ÔÄó·È¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷¡¦·Ý½Ñ¡¦¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¼ç¤ÊÆþ¾ÞºîÉÊ
¡û»³Íü¸©ÃÎ»ö¾Þ
¡ÚºîÉÊÌ¾¡Û
¡¡Innocence
¡Ú¹ñÀÒ¡¦»áÌ¾¡Û
¡¡India¡¦Nandini Agrawal
¡ûÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¾Þ
¡ÚºîÉÊÌ¾¡Û
¡¡A Beautiful Nightmare
¡Ú¹ñÀÒ¡¦»áÌ¾¡Û
¡¡Bangladesh¡¦Arefa¡¡Jahan
¡û£²£±À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢³ØÄ¹¾Þ
¡ÚºîÉÊÌ¾¡Û
¡¡Roots of Reflection
¡Ú¹ñÀÒ¡¦»áÌ¾¡Û
¡¡Ethiopia¡¦Yonas Kenea