ラップアラウンドラベルの世界市場2025年、グローバル市場規模（プラスチック素材、紙素材、金属素材）・分析レポートを発表
2025年10月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ラップアラウンドラベルの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ラップアラウンドラベルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のラップアラウンドラベル市場は2023年において数億ドル規模に達し、2030年にはさらに拡大する見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は数％と見込まれ、持続的な需要増加が予測されています。ラップアラウンドラベルは、主に飲料ボトルや日用品、食品包装などに使用される円筒状のラベルであり、低コストかつ高い印刷適性を持つ包装素材として注目されています。
ラップアラウンドラベル産業の全体像を明らかにし、製造から消費までのバリューチェーン、地域別市場動向、主要企業の戦略、技術革新、特許動向、応用分野などを包括的に分析しています。特に飲料およびパーソナルケア分野が市場拡大を牽引しており、プラスチック素材が最も多く使用されています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
ラップアラウンドラベルは、ポリエステルやポリプロピレンなどのプラスチック素材、あるいは紙素材を用いて製造されます。これらのラベルは、透明性・柔軟性・耐水性に優れており、飲料や食品容器、シャンプーや化粧品ボトルなどに広く採用されています。また、印刷技術の進歩により高解像度デザインや環境対応型インクの導入が進み、ブランド訴求力の向上とサステナブル包装の両立が可能となっています。
市場の成長要因としては、飲料業界での消費拡大、リサイクル可能な包装材への需要増加、そして低コストで大量生産可能な特性が挙げられます。一方で、プラスチックごみ削減を目的とした環境規制が強まっており、紙や金属素材への転換が進んでいます。メーカー各社は、再生素材を活用した新製品開発に注力しています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、北米と欧州が安定した成長を維持しています。これらの地域では政府による環境保全政策と消費者のエコ意識の高まりを背景に、リサイクル対応型ラベルの導入が進んでいます。
一方、アジア太平洋地域は世界市場の中心的存在となっています。特に中国は強固な製造基盤と国内需要の拡大を背景に、世界のラップアラウンドラベル市場を牽引しています。日本、韓国、インドでも飲料・食品業界の自動化とブランド競争の激化により、デザイン性とコスト効率を兼ね備えたラベル需要が高まっています。
南米、中東、アフリカ地域でも市場は拡大傾向にあり、消費財市場の成長とともにパッケージング需要が増加しています。特にブラジルやサウジアラビアでは飲料市場の拡大が目立ちます。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
本レポートでは、ラップアラウンドラベル市場を包括的に理解するため、以下の観点から分析を実施しています。
1. 市場規模とセグメンテーション
市場全体の販売面積、売上高、シェアを測定し、タイプ別（プラスチック素材、紙素材、金属素材）および用途別（飲料、パーソナルケア、食品、医薬品、その他）に分類しています。
2. 産業分析
各地域における政策動向、技術進歩、消費者嗜好、価格変動を分析し、主要な成長要因と市場制約を明らかにしています。
