《ZETT》快適な着心地を追求、保温性に優れたフリースジャケット新発売！

ゼット株式会社

「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）は、野球アウターウエアで人気のフリースジャケット、2タイプ（フルジップタイプ・ハーフジップタイプ）を発売いたしました。

リリースページはこちら :https://zett-baseball.jp/blogs/news/251020

冬の寒さを乗り越えるために、最新モデルの野球フリースジャケットが登場しました。 このフリースジャケットは、プレイヤーたちが求める機能性

と快適さを兼ね備えています。 まず注目すべきは、その保温性能です。ボリューム感あるフリース素材を使用し暖かさをキープします。 また、

軽量で動きやすいパターン設計を採用し、ストレスフリーな着心地を提供します。そして、高級感のあるすっきりとしたシルエットに仕上げるこ

とで、多様なシーンで活躍できる一着となっています。

この冬、新しい野球フリースジャケットで最高のパフォーマンスを発揮しましょう。

【フリースジャケット BOF160・BOF170】4つのポイント

1：フリース素材を一新

肉厚でボリューム感のあるフリースを採用。ふんわり柔らかい風合いに仕上げることで、軽さも実現。

2：着心地にこだわった裏地仕様

脇から袖下にかけて、ニット素材を挟むことで、ツッパリ感を軽減し、快適な着心地を実現。

3：衿部3Dパターン

フロントファスナーをジップアップした際に首～顎がストレスなくおさまり、程よくフィットする3Dパターンを採用。

4：立体的なフード設計

フードは立体的に見える設計にすることで高級感のあるシルエットを演出。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/522_1_5b7808000b16eec440c5d050702ea114.jpg?v=202510200158 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/522_2_f1bfb6423113b378fdd45f388f7fc1b4.jpg?v=202510200158 ]

※ハーフジップフリースジャケットBOF170のサイズはS～2XOに加え、ジュニア用のJM(140cm)、JL(150cm)、SS(160cm)、も展開。

・ゼット ベースボールオフィシャルサイト

https://zett-baseball.jp/

・ゼットオンラインショップ【BASEBALL】

https://zettshop.net/brand/baseball

【公式】ZETT BASEBALL SNS

■Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@zettbaseball437

■X

https://x.com/zettbaseball_jp

■Instagram

https://www.instagram.com/zettbaseball_jp/

■Facebook

https://www.facebook.com/zettbaseball/

【消費者・読者からのお問合せ先】

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

WEB：https://zett-baseball.jp/