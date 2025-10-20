【11/12開催】関西本社のテック企業が一同に集結。AI×テクノロジーの未来を担う4社合同採用MEET UPを開催

株式会社インゲージ

株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：和田 哲也）は、関西に本社を構える急成長中企業4社と共同で、合同採用イベント「関西本社のテック企業が挑む、AI × テクノロジーの未来 - 4社合同採用MEET UP～急成長企業の多様な職種から考える次のキャリアの一歩～」を2025年11月12日（水）に開催します。

■ イベントの概要

本イベントは、AI関連事業に挑む企業と、AI活用でプロダクトの機能強化や業務の効率化を進める関西本社の急成長企業4社が集まった「関西本社の急成長企業で次のキャリアを検討している方」向けのミートアップです。関西に本社機能を置く各社の責任者より、幅広いキャリアの選択肢について直接話を聞ける貴重な機会です。

冒頭に各社より、会社概要及び現在募集中のキャリアのご紹介をさせていただいた後、各社がスペース内のブースに分かれ、参加者の方が興味のある企業の席で飲食を伴いながら、ざっくばらんに実態を聞ける“学びと交流”の場を提供いたします（時間内の別企業ブースへの移動は自由です）。会場にはリラックスできるバーカウンターやソファもありますので、次のキャリアを検討している横の方同士の交流にもご活用頂けます。会社や業界を越えてつながり、刺激を得られる場をお楽しみください。

＜プログラム＞

・18:30 - 19:00 各社紹介

・19:00 - 20:30 ミートアップ（入退場自由）

■こんな方におすすめ

■応募資格

■ 開催概要

- 関西エリアのスタートアップでのキャリアチェンジを模索している方- 他業界、他職種の方々と交流し、キャリアの選択肢を検討したい方- 20歳以上の社会人の方（お酒の提供があるため）- 写真にお顔が映ることに同意いただける方（SNSなどに掲載するために撮影を行う予定です）[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/225_1_57b0fa151f48526c3f465b5dba514494.jpg?v=202510200158 ]

<注意事項>

- 開催内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。- 参加応募者が定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。- 抽選の結果、ご参加いただけない場合もございますので、予めご了承ください。

■株式会社インゲージについて

所在地： 大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者： 代表取締役社長 和田 哲也

事業内容： クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

採用サイト：https://mite.ingage.co.jp/join-us/

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者： 株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL： 050-3116-8373

E-mail： pr@ingage.jp