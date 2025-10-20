こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「統合報告書2025」発行のお知らせ
阪和興業株式会社（以下、当社）は、「統合報告書2025」を発行いたしました。
当社では、ステークホルダーの皆様に中長期的な価値創造への取り組みについてご理解をいただくことを目的として、2019年度より統合報告書を継続的に発行しております。
社長メッセージをはじめ、「中期経営計画2025 “Run up to HANWA 2030 ～いまを超える未知への飛翔～”」の進捗状況を示すとともに、本年度はサステナビリティへの取り組みやリスクマネジメント体制について、より充実した情報開示を行っております。さらに、監査等委員による座談会の内容も掲載し、当社のガバナンス体制への理解を一層深めていただける構成となっております。
〈主なポイント〉
●環境・人権への取り組み
本年度は、Scope3排出量の算定やTNFD提言に基づく初期分析、取引先のESG取り組みに関するサプライチェーンアンケートなど、新たな取り組みを実施し、その内容を開示しました。また、TCFD提言に基づく情報開示のさらなる充実も図っております。
●リスクマネジメント
リスクマネジメント態勢の高度化に向けたリスクの管理体制や管理プロセスについての情報開示を強化しました。
●監査等委員による座談会
監査等委員会設置会社への移行に至った背景や目的、今後の方針について、監査等委員による座談会の内容を掲載しております。
本報告書が、当社の取り組みに対するご理解の一助となれば幸いです。今後も、本報告書を通じてステークホルダーの皆様との対話を深め、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。
「統合報告書2025」は、以下のリンクよりご覧いただけます。
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/pdf.php?temp_pdf=2025101715512168f1e769eb1da.pdf
※英語版は2025年12月に発行予定
本件に関するお問合わせ先
阪和興業株式会社 東京本社
サステナビリティ推進室 TEL：03-3544-2300
以上
