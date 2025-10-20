こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【視聴申込募集】「蓄電池システムの安全性評価と電気保安のトレンドに関するNITE講座」
講義動画のアーカイブ配信が開始いたしました
独立行政法人製品評価技術基盤機構 【NITE（ナイト）、理事長：長谷川 史彦、本所：東京都渋谷区西原】は、毎年多くの受講者からご好評いただいている NITE講座の１つとして「蓄電池システムの安全性評価と電気保安のトレンドに関するNITE講座 」の講義動画のアーカイブ配信を開始しました。
