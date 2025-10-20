各社ブロック互換サイズのブロックコースターに新パーツを組み合わせた新製品をMakuakeプロジェクトにて先行予約開始
Makuakeプロジェクト
タイトル：各社ブロック互換サイズ。縦に組み上げるブロックコースターに新パーツ登場
実施期間：11月28日まで
https://www.makuake.com/project/goonies3/
【背品背景】
子供の頃にブロックを組み立てた覚えがある方は大変多いと思います。
そのブロックも成長するにつれて段々遊ばなくなり、最終的には廃棄されてしまいます。
年間の廃棄数が9トンとも言われています。
そんなブロック遊びは本来、想像や手先の器用さなど身体に置いて良い作用が多いのも事実です。
この廃棄されるブロック遊びを再度見直しましょう、というのが本製品「ブロックコースター」の本位になります。
【縦に積み上げるブロックコースター】
ブロック遊びは横方向に広がっていく組み上げ方が通常かと思います。
ブロックコースターは縦方向に組み上げていける企画をもっております。
既存のブロックに組み合わせて作っていけます。
このブロックコースターにさらにエレベーターブロックと新パーツを追加したのが今回のプロジェクトになります。
【エレベーターブロック】
ボール上昇させるエレベーターブロック
【新パーツ】
【ブロックコースター製作事例】
本製品と他社のブロックを組み合わせた製作事例です。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ik-qdHQDxaU ]
【Makuakeプロジェクトのセット商品】
Makuakeプロジェクトのリターンは全4種を用意
【詳細はMakuakeプロジェクトへ】
さらなる詳細は是非Makuakeプロジェクトページをご覧ください。
https://www.makuake.com/project/goonies3/
【Makuake応援購入とは】
