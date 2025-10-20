当社商品の取扱店舗を検索するシステムで、累計検索数約20万件！ 原材料、乳製品のみで作られた「明治 Dear Milk」より 食べきりサイズで楽しめるカップマルチアイスが登場

「明治 Dear Milk＜マルチ＞」

10月27日 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、「原材料、乳製品のみ」で作られた国内初※1のアイスクリーム「明治 Dear Milk」のカップマルチアイス※2「明治 Dear Milk＜マルチ＞」を2025年10月27日より全国にて発売します。









「明治 Dear Milk」は2023年3月の発売以降、新しいミルクアイスのコンセプトをご支持いただき、お客さまが当社商品の取扱店舗を検索するシステム「店舗サーチ」では累計検索数約20万件※３を突破しました。サービス開始の2023年10月以降、市販商品600品以上※４の中で常に商品別検索ランキングの上位をキープしているブランドです。今般、本ブランドより食べきりサイズで楽しめるカップマルチアイスを発売します。

「明治 Dear Milk」は、国内初の「原材料、乳製品のみ」でつくられたアイスクリームで乳本来のおいしさを追求しています。明治独自の“あじわいこだわり製法”により作られた、すっきりとした後味の生クリームを使用しています。さらに、乳由来の優しい甘みやコク、ミルク風味を最大限に引き出すために、当社独自の“十勝コンデンスミルク”を採用しています。また、“氷点濃縮仕立て製法”を活用した乳原料を使用することで、乳本来の香り・コクが引き立つ味わいを実現しています。

本商品の発売を通じ、アイスのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 当社調べ。 ※2 カップアイスが複数個入ったマルチパックタイプのアイス。

※3 2023年10月2日～2025年9月30日の検索数の累計。※4 当社調べ。