2025大阪・関西万博オフィシャルストア　ジュンク堂書店堂島アバンザ店　10月24日（金）オープン

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会と2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィスは、2025年10月24日（金）に「2025大阪・関西万博オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店」をオープンするので、下記のとおりお知らせします。

■新ストア概要

2025大阪・関西万博オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店のテーマは、「つなぐ ー輝く未来へー」。

大阪・関西万博閉幕後には「万博ロス」「ミャクミャクロス」といった声が多数寄せられ、皆さまの想いに応えるべく、万博の余韻と熱狂を引き続き楽しんでいただける場として、人と人とをつなぎ、来店者が輝く未来を感じることができる売場を展開します。

店名：2025 大阪・関西万博オフィシャルストア ジュンク堂書店堂島アバンザ店

場所：堂島アバンザ 3階 ジュンク堂書店 大阪本店内（大阪府大阪市北区堂島1-6-20）

営業時間：10:00～21:00 （定休日は堂島アバンザに準ずる）

売場面積：54㎡