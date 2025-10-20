AsiaNet 201155 （0270）

【アモイ（中国）2025年10月20日新華社＝共同通信JBN】2025年アモイ国際ファッションウイーク（Xiamen International Fashion Week）が10月16日から19日まで、中山路や鼓浪嶼など文化と観光のランドマークで開催されています。「Trendy up（トレンディーアップ）」というテーマを中心とした今年のファッションウイークは、「スポーツファッション」と「新たなファッション消費」に重点を置き、3つの主要なセクションと14のイベントをキュレーションします。文化、観光、商業のより深い統合を促す「視覚的に魅力的で、体験型で、消費者志向で、極めて相互に結びついた」ファッションウイークの創造を目指しています。

同イベントのハイライトである「Trendy up · Fashion Show（トレンディーアップ・ファッションショー）」は、12の注目すべきショーのために中山路をランウェーへと変貌させました。国内外のブランドが次々と最新コレクションを発表し、現代ファッション業界の活力を誇示しました。

また、今年は100以上のブランドを集め、アート展、ライフスタイルマーケット、ライブパフォーマンス、体験型ワークショップを融合した「Good Living Festival（グッドリビング祭）」というアモイ市の新規IPを創設しました。

グランドフィナーレとして、10月19日の夕刻に鼓浪嶼のAcademy of Fine Arts（工芸美術学院）で行われるSports Fashion Awards Ceremony（スポーツファッション授賞式）で「2025年Forbes Fashionable 50」の結果が発表されます。このイベントは、スポーツとファッションの国際的なコラボレーションの灯台を設立し、アモイを中国のスポーツファッションハブにすることを目的としています。

ファッションウイークの開催中、11のタイの新興デザイナーやブランドがアモイの中山路で一連のポップアップストアやファッションショーを立ち上げます。これらの展示やインタラクティブなアクティビティーは、彼らが中国市場へ参入する機会を模索する手助けとなるでしょう。このイニシアチブは、中国に進出するタイのデザイナーブランドに「最初の訪問地」を提供するだけでなく、厦門の地元産業と最先端の国際的デザインコンセプトの融合も促進し、「誘致」と「グローバル展開」の相互エンパワーメントを達成します。

ソース：Organising Committee of Xiamen International Fashion Week