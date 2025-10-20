こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ミシュラン獲得レストラン「添好運（ティム・ホー・ワン） ららぽーとTOKYO-BAY店」新メニューを一挙公開！10月31日（金）グランドオープン
これらメニューを楽しめるのはココだけ！
千葉県内、そして「ららぽーと」に初出店
美食の街・香港で人気の点心レストラン「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」の千葉県初となる新店舗「ららぽーとTOKYO-BAY店」が千葉県船橋市の大型商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」北館に、10月31日（金）オープンします。
当オープンにあたり、グランドメニューをリニューアル、他既存店舗に先駆けて提供をスタートします。新グランドメニューでは、新規アイテムとして9品をラインナップしました。
新アイテム9品にくわえ、国内店舗初となるキッズセットを提供
このたび千葉県初出店、国内5号店となる「ららぽーとTOKYO-BAY店」は、1981年に日本初の「ららぽーと」として開業、北館の大規模改装を経て、10月31日（金）にリニューアルオープンを迎える国内最大級の商業施設「ららぽーとTOKYO-BAY」の北館１階に位置します。
このたびの施設リニューアルにて、ファッション・映画館・アミューズメント・グルメゾーンなど、さらに充実した内容でお客様をお迎えする「ららぽーとTOKYO-BAY」へご来館される幅広い年代のお客様はもちろん、大型多目的アリーナ「LaLa arena TOKYO-BAY」など、ライフ・スポーツ・エンターテインメントが集結した南船橋エリアに来られるお客様に、「日常的な気軽さで、一流の味を」という添好運のブランドコンセプトを、さらにわかりやすく、さらに豊かな利用シーンで楽しんでいただくべく、グランドメニューを改定し、先行スタートします。この改定により、これまで期間限定メニューとして登場したものや、レギュラーメニュー復活アイテムを含む、全9品の新メニューをラインナップします。
また、ファミリー層のご利用がメインであるという施設特性に合わせ、キッズセットとして「お子様プレート」（3種）を提供します。なお、当キッズセットの提供は国内店舗では初となります。
「添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店」 初登場メニュー全9品
※価格はすべて税込
ほうれん草の蒸し餃子 580円
ほうれん草をベースに、エノキ・シイタケなどを合わせた餡を、透き通る水晶皮で包んだヘルシーな野菜餃子。
水晶包（アスパラと海老の蒸し餃子） 580円
アスパラと海老、卵白を使った餡を、水晶のように美しい皮で包んだ上品な味わいの蒸し餃子。
粉果（叉焼・ニラ・長芋とピーナッツの蒸し餃子） 580円
チャーシューや干し海老、ニラ、長芋、ピーナッツを詰めた餡を包んだ、潮州地方伝統の香り豊かな蒸し餃子。
塩卵入りカスタード饅頭（蒸） 680円
塩卵のコクをきかせた濃厚カスタードをもっちり皮で包んだ蒸し饅頭。
とろける餡と砂糖のジャリっとした粒感がクセになること間違いなし。
塩卵入りカスタード饅頭（揚） 680円
塩卵入りの濃厚カスタードを包んでカリッと揚げた甜点心。
香ばしい皮と熱々のとろける餡が絶妙です。
生姜と葱の鶏蒸しご飯 1,280円
柔らかくジューシーに蒸した鶏肉に、生姜・ネギ・にんにく香る特製ソースをかけた香り立つご飯メニュー。
特製醤油のポークチョップ炒飯 1,680円
サクサクに揚げた骨付きポークチョップを豪快に乗せた、特製醤油で香ばしく仕上げた満足度◎の炒飯。
特製醤油のエビ炒飯 1,480円
ぷりぷりの海老を贅沢に使った、特製醤油味の炒飯。
ボリューム満点で食べ応え満点！
ココナッツタピオカ 380円
ココナッツミルクにもちもちタピオカとジューシーなマンゴーを合わせたかつての人気スイーツが、皆様の声に応えて復刻！
キッズセット 「お子様プレート」 全3種／各780円（税込）
メインメニューに甘酢肉団子、鶏唐揚げ、枝豆コーン、マンゴープリン、リンゴジュースがついたキッズセット。
※10歳以下のお客様限定
◇ 炒飯セット
◇ あんまんセット
◇ 豚まんセット
「添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店」グランドメニュー
ファミリーにも優しいフロア構成
「添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店」では、施設に訪れるメイン客層である若年層、ファミリー、お子様連れグループに配慮し、従来店舗からよりポップなインテリア、ファニチャーで構成。本場の味とコンセプトはそのままに、香港点心という食文化を、より幅広い世代に、カジュアルに楽しんでいただける空間づくりとしています。またテラスを配置し、天気の良い日には、心地よい風を感じながら、開放感あるスぺースでお食事をお楽しみいただけます。
添好運 千葉県内 初出店舗 概要
◇ 店名：
添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店
※ 「添好運」は、「ティム・ホー・ワン」または「Tim Ho Wan」の表記・併記が可能です。
◇ 開店日：
2025年10月31日（金）
◇ 所在地：
〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階10291
◇ 電話番号：
047-402-3738
◇ 営業時間：
平日11:00～21:00（LO 20:30）／ 土・日・祝日11:00～22:00（LO 21:30）
◇ 店舗規模：
325.92㎡（98.59坪）
◇ 席数：
店内 120席／テラス 24席
◇ 客単価：
昼 2,000円／夜 2,500円
◇ ホームページ：
https://timhowan.jp/
■ 「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」とは
「添好運」は、4年連続でミシュラン3ッ星を獲得したフォーシーズンズホテル香港の広東料理店『龍景軒』の点心師を務めたMak Kwai Pui 氏が、パートナーのLeung Fai Keung氏と共に、“よりカジュアルに、日常的に本物の味を”という考えのもと独立して2009年、香港に創業した点心専門店です。
日常的な料金で一流ホテルの味を楽しむ事ができるレストランとして評判を呼び、2010年にはミシュラン1ッ星を獲得、“世界一安いミシュランレストラン”と称され、今では香港を訪れる外国人観光客も詰めかける世界的有名店となりました。現在では香港、台湾をはじめとするアジア各国とオーストラリア、そしてWDI GROUPによりアメリカ各地（ニューヨーク、テキサス、ラスベガス、ハワイ）に展開しています。
ここ日本においては、初上陸として2018年に「日比谷店」が、翌2019年には「新宿サザンテラス店」がオープン。2023年5月には国内3号店として「東京ドームシティ ラクーア店」、2024年10月には国内4号店にして関西初店舗となる「梅田茶屋町店」が誕生しました。いずれも行列が絶えない超人気店として多くのお客様にご利用いただいており、美食観光スポットにもなっています。
提供される点心は、全てMak氏とLeung氏のオリジナルレシピによるもので、一つ一つが各店の厨房で丁寧に手作りされます。メニューは、蒸物、揚物、米粉春巻き、粥、ちまき、野菜、デザートなどのカテゴリーで構成され、中でもチャーシューメロンパンとも呼ばれる看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」は、ほとんどのゲストが注文する必食メニューとなっています。
■ 「添好運」 代表メニュー
ベイクド チャーシューバオ
生地で叉焼（チャーシュー）餡を包んだ「添好運」を代表するメニュー。
表面をオーブンで焼くことで生まれるメロンパンのようなサクッとした食感が特徴です。
海老と黄ニラのチョンファン
飲茶の本場港で大人気メニューの“腸粉（チョンファン）”。
薄く延ばした米粉生地で海老や黄ニラを巻いた、ツルンとした食感が味わえる一品。
海老の蒸し餃子（ハーガオ）
透き通った水晶のような皮に海老が贅沢に詰まった究極の一品。
香港点心定番メニューです。
蓮の葉ちまき
もち米と鶏肉、豚肉などを香り豊かな蓮の葉で蒸した、ボリュームも魅力の一品。
＜＜添好運 既存店舗情報＞＞
★ 日比谷店
東京都千代田区有楽町1丁目2-2 日比谷シャンテ 別館1F ／ TEL 03‐6550‐8818
★ 新宿サザンテラス店
東京都渋谷区代々木2丁目2－2 ／ TEL 03-6304-2861
★ 東京ドームシティ ラクーア店
東京都文京区春日1丁目1番1号 ラクーア2F ／ TEL 03-6801-8212
★ 梅田茶屋町店
大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
千葉県内、そして「ららぽーと」に初出店
美食の街・香港で人気の点心レストラン「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」の千葉県初となる新店舗「ららぽーとTOKYO-BAY店」が千葉県船橋市の大型商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」北館に、10月31日（金）オープンします。
当オープンにあたり、グランドメニューをリニューアル、他既存店舗に先駆けて提供をスタートします。新グランドメニューでは、新規アイテムとして9品をラインナップしました。
新アイテム9品にくわえ、国内店舗初となるキッズセットを提供
このたび千葉県初出店、国内5号店となる「ららぽーとTOKYO-BAY店」は、1981年に日本初の「ららぽーと」として開業、北館の大規模改装を経て、10月31日（金）にリニューアルオープンを迎える国内最大級の商業施設「ららぽーとTOKYO-BAY」の北館１階に位置します。
このたびの施設リニューアルにて、ファッション・映画館・アミューズメント・グルメゾーンなど、さらに充実した内容でお客様をお迎えする「ららぽーとTOKYO-BAY」へご来館される幅広い年代のお客様はもちろん、大型多目的アリーナ「LaLa arena TOKYO-BAY」など、ライフ・スポーツ・エンターテインメントが集結した南船橋エリアに来られるお客様に、「日常的な気軽さで、一流の味を」という添好運のブランドコンセプトを、さらにわかりやすく、さらに豊かな利用シーンで楽しんでいただくべく、グランドメニューを改定し、先行スタートします。この改定により、これまで期間限定メニューとして登場したものや、レギュラーメニュー復活アイテムを含む、全9品の新メニューをラインナップします。
また、ファミリー層のご利用がメインであるという施設特性に合わせ、キッズセットとして「お子様プレート」（3種）を提供します。なお、当キッズセットの提供は国内店舗では初となります。
「添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店」 初登場メニュー全9品
※価格はすべて税込
ほうれん草の蒸し餃子 580円
ほうれん草をベースに、エノキ・シイタケなどを合わせた餡を、透き通る水晶皮で包んだヘルシーな野菜餃子。
水晶包（アスパラと海老の蒸し餃子） 580円
アスパラと海老、卵白を使った餡を、水晶のように美しい皮で包んだ上品な味わいの蒸し餃子。
粉果（叉焼・ニラ・長芋とピーナッツの蒸し餃子） 580円
チャーシューや干し海老、ニラ、長芋、ピーナッツを詰めた餡を包んだ、潮州地方伝統の香り豊かな蒸し餃子。
塩卵入りカスタード饅頭（蒸） 680円
塩卵のコクをきかせた濃厚カスタードをもっちり皮で包んだ蒸し饅頭。
とろける餡と砂糖のジャリっとした粒感がクセになること間違いなし。
塩卵入りカスタード饅頭（揚） 680円
塩卵入りの濃厚カスタードを包んでカリッと揚げた甜点心。
香ばしい皮と熱々のとろける餡が絶妙です。
生姜と葱の鶏蒸しご飯 1,280円
柔らかくジューシーに蒸した鶏肉に、生姜・ネギ・にんにく香る特製ソースをかけた香り立つご飯メニュー。
特製醤油のポークチョップ炒飯 1,680円
サクサクに揚げた骨付きポークチョップを豪快に乗せた、特製醤油で香ばしく仕上げた満足度◎の炒飯。
特製醤油のエビ炒飯 1,480円
ぷりぷりの海老を贅沢に使った、特製醤油味の炒飯。
ボリューム満点で食べ応え満点！
ココナッツタピオカ 380円
ココナッツミルクにもちもちタピオカとジューシーなマンゴーを合わせたかつての人気スイーツが、皆様の声に応えて復刻！
キッズセット 「お子様プレート」 全3種／各780円（税込）
メインメニューに甘酢肉団子、鶏唐揚げ、枝豆コーン、マンゴープリン、リンゴジュースがついたキッズセット。
※10歳以下のお客様限定
◇ 炒飯セット
◇ あんまんセット
◇ 豚まんセット
「添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店」グランドメニュー
ファミリーにも優しいフロア構成
「添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店」では、施設に訪れるメイン客層である若年層、ファミリー、お子様連れグループに配慮し、従来店舗からよりポップなインテリア、ファニチャーで構成。本場の味とコンセプトはそのままに、香港点心という食文化を、より幅広い世代に、カジュアルに楽しんでいただける空間づくりとしています。またテラスを配置し、天気の良い日には、心地よい風を感じながら、開放感あるスぺースでお食事をお楽しみいただけます。
添好運 千葉県内 初出店舗 概要
◇ 店名：
添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店
※ 「添好運」は、「ティム・ホー・ワン」または「Tim Ho Wan」の表記・併記が可能です。
◇ 開店日：
2025年10月31日（金）
◇ 所在地：
〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階10291
◇ 電話番号：
047-402-3738
◇ 営業時間：
平日11:00～21:00（LO 20:30）／ 土・日・祝日11:00～22:00（LO 21:30）
◇ 店舗規模：
325.92㎡（98.59坪）
◇ 席数：
店内 120席／テラス 24席
◇ 客単価：
昼 2,000円／夜 2,500円
◇ ホームページ：
https://timhowan.jp/
■ 「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」とは
「添好運」は、4年連続でミシュラン3ッ星を獲得したフォーシーズンズホテル香港の広東料理店『龍景軒』の点心師を務めたMak Kwai Pui 氏が、パートナーのLeung Fai Keung氏と共に、“よりカジュアルに、日常的に本物の味を”という考えのもと独立して2009年、香港に創業した点心専門店です。
日常的な料金で一流ホテルの味を楽しむ事ができるレストランとして評判を呼び、2010年にはミシュラン1ッ星を獲得、“世界一安いミシュランレストラン”と称され、今では香港を訪れる外国人観光客も詰めかける世界的有名店となりました。現在では香港、台湾をはじめとするアジア各国とオーストラリア、そしてWDI GROUPによりアメリカ各地（ニューヨーク、テキサス、ラスベガス、ハワイ）に展開しています。
ここ日本においては、初上陸として2018年に「日比谷店」が、翌2019年には「新宿サザンテラス店」がオープン。2023年5月には国内3号店として「東京ドームシティ ラクーア店」、2024年10月には国内4号店にして関西初店舗となる「梅田茶屋町店」が誕生しました。いずれも行列が絶えない超人気店として多くのお客様にご利用いただいており、美食観光スポットにもなっています。
提供される点心は、全てMak氏とLeung氏のオリジナルレシピによるもので、一つ一つが各店の厨房で丁寧に手作りされます。メニューは、蒸物、揚物、米粉春巻き、粥、ちまき、野菜、デザートなどのカテゴリーで構成され、中でもチャーシューメロンパンとも呼ばれる看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」は、ほとんどのゲストが注文する必食メニューとなっています。
■ 「添好運」 代表メニュー
ベイクド チャーシューバオ
生地で叉焼（チャーシュー）餡を包んだ「添好運」を代表するメニュー。
表面をオーブンで焼くことで生まれるメロンパンのようなサクッとした食感が特徴です。
海老と黄ニラのチョンファン
飲茶の本場港で大人気メニューの“腸粉（チョンファン）”。
薄く延ばした米粉生地で海老や黄ニラを巻いた、ツルンとした食感が味わえる一品。
海老の蒸し餃子（ハーガオ）
透き通った水晶のような皮に海老が贅沢に詰まった究極の一品。
香港点心定番メニューです。
蓮の葉ちまき
もち米と鶏肉、豚肉などを香り豊かな蓮の葉で蒸した、ボリュームも魅力の一品。
＜＜添好運 既存店舗情報＞＞
★ 日比谷店
東京都千代田区有楽町1丁目2-2 日比谷シャンテ 別館1F ／ TEL 03‐6550‐8818
★ 新宿サザンテラス店
東京都渋谷区代々木2丁目2－2 ／ TEL 03-6304-2861
★ 東京ドームシティ ラクーア店
東京都文京区春日1丁目1番1号 ラクーア2F ／ TEL 03-6801-8212
★ 梅田茶屋町店
大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277
公式HP： https://timhowan.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press