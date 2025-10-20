ふわふわの天然ウールやヴィーガン素材のボアで冬を暖かく快適に！スペイン発のエシカルなフットウェアブランド「GENUINS」から高いクッション性と保温性を兼ね備えた新作クロッグサンダルが登場

ボードライダーズジャパン合同会社GRISEL（Sand）

ボードライダーズジャパン合同会社が展開するスペイン発のエシカルなフットウェアブランド「GENUINS（ジェニュインズ）」では、天然のウールやヴィーガン素材のボアをアッパーやフットベッドに配した新作のクロッグサンダルを、2025年10月中旬より発売します。販売は、GENUINS公式サイト(https://boardriders.co.jp/pages/genuins)、ボードライダーズジャパン直営店舗、および全国のGENUINS取り扱い店舗です。

GRISE（White）GALBANO（Mandorla）

厚底のソールが都会的なシルエットの「INDIANA」や、バックストラップでフィット感を高めた「GALBANO」、深めのアッパーでフィット感が高く歩きやすい「GRISEL」は、滑らかなスエードアッパーに天然ウールのボアを配し、秋冬らしい暖かみのあるデザインです。ローファータイプで人気の「LOIS」は、シュリンクレザー風の型押しレザーアッパーとボアでアップデートしています。全面に天然ウールやヴィーガン素材のボアを配した「GRISEL」は、ぬいぐるみのようにふわふわの肌触りで、足元を暖かく包み込むような履き心地です。タウンユースのほか、寒い季節のルームシューズやギフトにもおすすめです。

いずれも、人体構造に基づいて設計された天然コルクのミッドソールとフォームのフットベッドにより、足を入れた瞬間から感じられるソフトな感触とクッション性の高さが特徴です。安定感があり歩きやすく、冬のファッションやおうち時間を楽しくしてくれるデザインも魅力です。

「GENUINS」は、スぺインの材料とサプライヤーを使用し、再生素材や再利用可能な天然のコルクやゴムなど自然環境に配慮した素材を積極的に取り入れて、スペイン・エルチェの自社工場で生産しています。また、安全で健康的な労働環境づくり、ソーラーパネルを活用した省電力、アマゾン熱帯雨林の保全活動など、製品を取り巻く様々なサステナブルな取り組みを実践しています。

【以降のアイコンについて】

〈NEW MODEL〉・・・ 2025年秋冬シーズンから展開する新モデル

〈VEGAN〉・・・ 動物由来の素材を使用していないモデル

GENUINS 2025 Fall & Winter Collection - Ski -

INDIANA（Light Beige）

〈NEW MODEL〉

INDIANA（インディアナ） 価格：\25,300（税込） 発売：10月中旬

サイズ：22～25cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA / ［フットベッド］ 天然羊毛

カラー： Light Beige（ライトベージュ）, Mandorla（マンドルラ）, Black（ブラック）

アッパーにLWG（※）ゴールド認定の高品質なスエード素材を使用した新モデルの厚底サンダル。フットベッドには天然ウールのボア素材を配し、暖かくソフトな履き心地です。天然コルクのミッドソールと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散し、足をサポート。安定性を向上させ、快適な歩行を実現します。ベルトストラップでフィット感を調整でき、高さ2.6cmのEVAアウトソールでスタイルアップも叶います。

INDIANA（Light Beige）INDIANA（Mandorla）INDIANA（Black）GALBANO（Mandorla）GALBANO（Mandorla）

〈NEW MODEL〉

GALBANO（ガルバノ） 価格：\23,100（税込） 発売：10月中旬

サイズ：22～25cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA / ［フットベッド］ 天然羊毛

カラー： Light Beige（ライトベージュ）, Mandorla（マンドルラ）, Black（ブラック）

アッパーにLWG（※）ゴールド認定の高品質なスエード素材を使用した新作のバックストラップサンダル。フットベッドには天然ウールのボア素材を配し、暖かくソフトな履き心地です。天然コルクのミッドソールと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散し、足をサポート。安定性を向上させ、快適な歩行を実現します。バックストラップでフィット感を調整でき、アウトソールには軽量EVAを採用。

GENUINS 2025 Fall & Winter Collection - Classic Leather -

GALBANO（Light Beige）GALBANO（Mandorla）GALBANO（Black）LOIS（Black）

〈NEW MODEL〉

LOIS（ロイス） 価格：\19,800（税込） 発売：10月中旬

サイズ：22～25cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA / ［フットベッド］ 天然羊毛

カラー： Light Beige（ライトベージュ）, Black（ブラック）

ローファー風のデザインで人気のクロッグサンダルが、高さ約2cmのEVAアウトソールでモードなスタイルにアップデートして新登場。アッパーには、シュリンクレザー風の型押しを施したLWG（※）ゴールド認定の高品質レザーを採用。フットベッドには天然ウールのボア素材を配し、暖かくソフトな履き心地です。天然コルクのミッドソールと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足をサポートし、足への圧力を分散。安定性を向上させ、快適な歩行を実現します。

GENUINS 2025 Fall & Winter Collection - Velour -

LOIS（Light Beige）LOIS（Black）GRISEL（Light Beige）GRISEL（Light Beige）

〈NEW MODEL〉

GRISEL（グリゼル） 価格：\23,100（税込） 発売：10月中旬

サイズ：22～25cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA / ［フットベッド］ 天然羊毛

カラー： Light Beige（ライトベージュ）, Camel（キャメル）, Black（ブラック）

暖かみのあるベロアレザー（起毛革）をアッパーに採用した新モデル。6角形のビッグバックルのベルトストラップでフィット感を調整可能。フットベッドには天然ウールのボア素材を配し、暖かくソフトな履き心地です。天然コルクのミッドソールと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、足の疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。アウトソールは軽量EVA。

GENUINS 2025 Fall & Winter Collection - Sheepskin -

GRISEL（Light Beige）GRISEL（Camel）GRISEL（Black）GRISEL（Sand）GRISEL（White）

〈NEW MODEL〉

GRISEL（グリゼル） 価格：\24,200（税込） 発売：10月中旬

サイズ：22～25cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 本革 / ［アウトソール］ EVA / ［フットベッド］ 天然羊毛

カラー： Rose（ローズ）, White（ホワイト）, Sand（サンド）

LWG（※）ゴールド認定の高品質なシープスキンで、ボリュームのあるボアが特徴の新モデル。6角形のバックルのベルトストラップでフィット感を調整可能。フットベッドには天然ウールのボア素材を配し、暖かくソフトな履き心地です。天然コルクのミッドソールと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、足の疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。アウトソールは軽量EVA。

GENUINS 2025 Fall & Winter Collection - Teddy -

GRISEL（Rose）GRISEL（White）GRISEL（Sand）GRISEL（Beige）

〈NEW MODEL〉〈VEGAN〉

GRISEL（グリゼル） 価格：\17,600（税込） 発売：10月中旬

サイズ： 22～25cm（1cm刻み）

素材：［アッパー］ 合成皮革 / ［アウトソール］ EVA

カラー： Beige（ベージュ）, Camel（キャメル）

テディベアのようにふわふわとした風合いのヴィーガン仕様のボアをアッパーとフットベッドに配した新モデル。6角形のバックルがアクセントのベルトストラップでフィット感を調整可能です。天然コルクのミッドソールと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、足の疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。軽量EVAアウトソールで歩きやすさも抜群です。

GRISEL（Beige）GRISEL（Camel）

【 About GENUINS 】

「GENUINS（ジェニュインズ）」は、1940年にスペインの靴産業発祥の地・エルチェで創業したファクトリーが、4世代にわたる靴づくりの技術と精神を受け継ぎ、2014年に新たに立ち上げたフットウェアブランドです。スペイン靴職人のDNAと次世代の感性を融合し、リサイクル素材、ヴィーガン認証、地元生産にこだわったスペイン製サンダルは、デザイン性とサステナビリティを高次元で両立。ファッション性の高いデザインでありながら、優れたクッション性と人体構造に基づいて設計されたフットベッドにより快適な履き心地を実現。素材や環境に配慮した商品を提供し、履く人の価値観に寄り添う、新しいクラフトブランドです。

【「GENUINS」の環境に配慮した取り組み 】

GENUINSでは、再生素材や再利用可能な天然素材など自然環境を配慮した素材を積極的に取り入れて、スペイン・エルチェの自社工場で生産しています。また、安全で健康的な労働環境づくり、ソーラーパネルを活用した省電力、 NGOの「Oxizonia」と協力したアマゾン熱帯雨林の保全活動など、製品を取り巻く様々な環境に配慮した取り組みを実践しています。

［使用している主な素材］

■ペットフェルト：

海で回収したペットボトルを再生した100%リサイクルペットボトル素材。

■天然コルクとゴム：

管理されたスペインのデヘサ（牧草地）のコルク樫から抽出されたコルクと、自然な方法で作られたゴムは100%天然素材です。廃棄物を出さないよう全てリサイクルして再利用しています。

■レザー：

ゴールドステータスを持つLWG（レザーワーキンググループ）※に属するサプライヤーを介したレザーのみを使用し、適切な動物保護活動を遵守します。

■ 80%アニマルフリー：

GENUINSの材料の80%は動物由来の素材不使用です。

■ PETA認証取得素材：

使用しているヴィーガン素材は、動物由来の素材や成分を一切使用していない証としてアメリカの動物愛護団体「People for the Ethical Treatment of Animals」によるPETA認証を取得しています。

■リサイクルポリエステル：

従来の方法で製造されたポリエステルに比べて、CO2の排出量を1/3に抑えたリサイクルポリエステルを採用しています。

■クロムフリー 無溶剤：

GENUINSのフットウェアには有害な化学物質は含まれておらず、接着剤は水性で溶剤を使用していません。また、MRSL（製造制限物質リスト）の条件を満たすサプライヤーとも提携しています。

■サステナブル パッケージ：

製品の包装は製品の品質保証や体験の一部でもありますが、これによって廃棄物が発生する可能性を認識しています。そのため、GENUINSでは、インク（環境にやさしいインク）の使用を最小限に抑え、100%リサイクルされた段ボールと紙を使用してパッケージを製造しています。

※LWG（レザーワーキンググループ）：レザーに対する品質や安全性、環境問題等の啓蒙活動を行う非営利の国際団体で、レザーに関するブランド、革製品製造販売会社、タンナー（製革業者）、皮革関連企業（貿易業者・商社、委託加工業者、皮革下請け業者）などで構成されています。

【販売店舗】

■ GENUINS公式サイト https://boardriders.co.jp/pages/genuins

■ ボードライダーズジャパン直営店舗 ※一部の店舗では取り扱い無し

■ 全国のGENUINS取り扱い店舗

【 本件に関する問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン TEL：0120-32-9190 https://boardriders.co.jp/pages/genuins

公式Instagramアカウント @genuins_japan https://www.instagram.com/genuins_japan