【動画】野口美優、高橋涼、道下きりなが出演するムービーを公開

株式会社マシェバラ

野口美優、高橋涼、道下きりなが出演するムービーを、マシェバラ公式YouTubeチャンネルに公開致しました。

テレビ埼玉「極楽山本・田村亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2025年10月19（日）にオンエアされた動画をノンテロップでご覧いただくことができます。

出演者

「JJ「J-GIRL」モデルオーディション2026 ＃国民的彼女」予選Aブロックにて、ランキング上位を獲得したメンバーが出演しております。

▼マシェバラ JJ「J-GIRL」モデルオーディション2026 ＃国民的彼女 イベント内容

https://www.mache.tv/event/jgirl2026/detail/

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FO7VHKvrv44 ]

野口美優

公式X：https://x.com/n_miyu2006

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Jbbc6SlXCrA ]

高橋涼

公式X：https://x.com/mintleaf_suzuka

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=n_YrvoHmxf8 ]

道下きりな

公式X：https://x.com/gxhok752237

マシェバラリコメンドコーナーとは

テレビ埼玉「極楽山本・田村亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。

ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。

マシェバラについて https://www.mache.tv/

テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。

配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。

【価格】基本無料

※一部、有料のギフトや有料の配信があります

【アプリ】

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

【配信方法】

https://www.mache.tv/landing/wanted/

【公式サイト／SNS】

・サイト：https://www.mache.tv/

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/MacheVariety

・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/