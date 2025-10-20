特別純米酒「河岸の蔵」の販売と「ふじみん像」お披露目

ふじみ野市役所

ふじみ野市産「彩のきずな」を100％使用した特別純米酒「河岸の蔵」と、海中で熟成させた「海中熟成酒『河岸の蔵』」を発売します。令和7年11月3日に開催される「第17回ふじみ野市産業まつり」で初販売を行い、市内酒販店などでも販売を開始します。さらに、市内飲食店での提供も予定しています。

また、同日にはふじみ野市誕生20周年を記念し、ふじみ野市商工会女性部より市に寄贈される「ふじみ野市PR大使『ふじみん』」をモチーフにした御影石の「ふじみん像」をお披露目します。

初めてのふじみ野市産の日本酒「河岸の蔵」のパッケージ日時

令和7年１1月3日（祝日）午前９時３０分～午後３時（雨天決行）

※ふじみん像は午前９時からの開会式の中でお披露目予定です。

場所

福岡中央公園（ふじみ野市上野台1-4）

産業まつりの内容

地元野菜の直売や市内商店自慢の特産品、ご当地グルメを販売します。

※出店数は114店。

特別純米酒【ふじみ野市観光協会地酒づくり事業】

原材料・内容量：ふじみ野市産「彩のきずな」・７２０ｍｌ

酒種類・アルコール度数：特別純米酒・１７％

酒蔵：株式会社矢尾本店（秩父市）

海中熟成：静岡県下田市の海底で４月から１０月まで熟成

販売価格：セット５，０００円（予定）

【ふじみん像のお披露目】

市の新しい待ち合わせスポットとしての活用や、市内外の人に「ふじみん像」を愛していただき、街のシンボルとして、ここから多くの出会いが生まれることを願い設置します。

設置場所：福岡中央公園 時計塔前

問い合わせ

【産業まつり】ふじみ野市産業まつり実行委員会事務局（産業振興課TEL049-262-9023）

【地酒づくり事業】ふじみ野市観光協会事務局（産業振興課TEL049-262-9023）

【ふじみん像】ふじみ野市商工会（TEL049-261-3156）