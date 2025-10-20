エリクシールの「高機能エイジングケア※1化粧水・乳液」が発売約2ヶ月で累計出荷本数177万本※2 突破！

株式会社資生堂

スキンケア市場18年連続売上No.1※8のエイジングケアブランド「エリクシール」より、2025年8月21日（木）に発売した「高機能エイジングケア化粧水・乳液『エリクシール リフトモイスト ローション しっとりタイプ ba』ほか【全9品 参考小売価格 980円～3,600円（税込1,078円～3,960円）＊】」が、発売から約2ヶ月で累計出荷本数177万本※2を突破しました。これにより、エリクシールのエイジングケアの化粧水・乳液は、2022年のリニューアル以降、累計出荷本数1,177万本を突破※9し、非常に多くのお客さまからご支持をいただいています。

「40年以上にわたるサイエンス力」と、「生活者ニーズに応えた商品開発」を融合したことが好調の要因と考えられます。

また、エリクシールの高機能エイジングケアをさらに多くの方に体感いただきたいという想いから、『高機能エイジングケア化粧水』にベスコス37賞※10受賞『倍速美容液※3』の特製サイズがついたセットを2025年11月21日（金）に数量限定で発売します。

発売約2ヶ月で累計出荷本数177万突破「エリクシール リフトモイスト ローション しっとりタイプ ｂａ（医薬部外品）」2025年11月21日発売「エリクシール エイジングケア 化粧水 体感セット ａＳ ｂａ」

《売上好調要因》

１.40年以上にわたるサイエンス力

1983年の誕生以来､40年以上の研究成果による最先端のサイエンス技術により、年齢を重ねるごとに増える大人の肌悩みに対し、毎日の化粧水にも本格的なエイジングケア※1を求めるニーズに着目し、約140,000通りの組み合わせから厳選し開発した、ゆるぎないハリのための新・独自成分『コラジェネシス(R)※11』や複数の厳選成分を配合。

２.生活者ニーズ（高機能性と使用性）

1.高機能性

エリクシールの調査※12では、一人あたりの肌悩み保有数は30代で平均2.6個、40代では平均3.3個、50代では平均4.3個と、年齢を重ねるごとに増えていくことが分かりました。さらに、複数ある肌悩みの中で年代ごとに最も増加幅が大きいのは「ハリ・弾力のなさ」であり、30代では19.2％であるのに対し、40代では37.6％、50代では55.2％と増加し、年齢を実感する大きな要因であると捉えています。こういった大人の肌変化も相まって、40代以降になると90％以上の方が毎日の化粧水にも本格的なエイジングケア※1を求めていることも分かりました。

2.使用性

近年の暑くて長い夏の季節背景を踏まえ、季節や好みで選べるテクスチャーとして化粧水・乳液それぞれ2タイプ（みずみずしい・しっとり）を配置。異なる使用感でありながら同じ効果・保湿力を実現したテクスチャーの開発には、タイプごとに異なる研究員が携わっており、このこだわりのテクスチャーには「しっとりするのにべたつかない」、「なじみの良さ」など非常に多くの好評のお声が寄せられています。また、心地よい使用性を実現しながら、アルコールフリー※13を実現している点にも、非常に大きな反響を得ています。アルコールを抜去することで、なじみが悪く、ぬるつきが気になる使用感になりやすい中、数百ある自社成分の中から、約50種類の試作を繰り返し、なじみの良さと保湿感を同時に実現できる組み合わせを叶えています。

《特別なセットが数量限定発売》

高機能エイジングケア※1化粧水に、倍速美容液※3が約5日間※7試せるセットを2025年11月21日（金）に数量限定で発売します。

【2025年11月21日（金） 数量限定発売】

＜商品名＞

エリクシール エイジングケア 化粧水 体感セット aS ba

＜セット内容＞

■ エリクシール リフトモイスト ローション しっとりタイプ ba （医薬部外品）

化粧水170mL

■ エリクシール ザ セラム aa (医薬部外品)

美容液 ミニサイズ 5mL

＜参考小売価格＞

3,100円（税込3,410円）

《「エリクシール」とは》

1983年に誕生以来、常に最新のコラーゲン研究を重ね、確かな肌効果と心地よさを提供し続けてきたブランドです。肌で感じる小さな奇跡が、「つや玉」となり頬に美しく輝く。一歩前へ踏み出すあなたの味方になるように。今もこれからも、ともに歩んでいくエイジングケア※1ブランドです。

《「つや玉」とは》

「つや玉」とは、ハリ・透明感・うるおいに満ちたすこやかで美しい肌のしるし。頬の高い位置に、みずみずしい光となってあらわれます。

※1 エイジングケアとは年齢に応じたうるおいケアのこと

※2 2025年10月17日時点（限定品含む）

※3 「倍速エッセンステクノロジー※4」搭載

※4 独自の高機能成分「コアキシマイド※5」が、約2倍※6 速くリリースされる技術

※5 ヒドロキシエチルエチレンウレア ハリ整肌・保湿

※6 人工膜で計測した当該技術の有無による放出時間を比較

※7 使用方法にそった使い方での目安

※8 インテージ SRI・SRI+ スキンケア市場 メインシリーズランキング 2007年1月～2024年12月 推計販売金額

※9 シリーズ累計出荷本数 2022年8月～2025年5月 （限定品含む）

※10 2025年10月17日時点

※11 シャクヤクエキス、バラエキス、ヒドロキシプロリン、ミシマサイコ根エキス、グリセリン（ハリ保湿）

※12 当社調べ。25年4月 n=500（30～69歳女性） ※13 エチルアルコール

* 価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004078&rt_pr=trt64(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004078&rt_pr=trt64)

▼ 資生堂 企業情報

https://corp.shiseido.com/?rt_pr=trt64