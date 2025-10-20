WEBメディア「beautyまとめ」とライジング・コスメティックスがパートナーシップを締結。化粧品における新商品情報の拡散力を強化。

株式会社ライジング・コスメティックス

株式会社ライジング・コスメティックス（本社：東京都品川区）は、女性向けトレンドメディア「beautyまとめ」（運営：株式会社パレスユー）とパートナーシップを結び、美容・コスメ・ライフスタイル領域における情報発信力をさらに高めてまいります。

今回の取り組みは、単なる情報掲載にとどまらず、「新商品をより多くの人に届けたい企業」と「毎日の暮らしをちょっと素敵にする情報を求める読者」をつなぐ新しい架け橋としての役割を担うものです。今後は新商品のニュースやプロモーション情報を、月間PV750万・月間UU450万の「beautyまとめ」の発信力とともに、多彩な切り口で広く届けていきます。

月間PV750万・UU450万。「beautyまとめ」とは

beautyまとめ(https://www.beauty-matome.net)は、月間PV数750万・月間UU数450万を誇る女性向けニュースメディアです。

検索エンジンからの自然流入に加え、各種SNSや提携ニュースアプリなどからも多くのアクセスを集め、最新の美容・ファッション・ライフスタイル情報を365日配信しています。

「今日よりちょっとキレイに、ちょっとハッピーに」をテーマに流行のコスメやファッションがわからなくても大丈夫。毎日の暮らしを“ちょっとプラス”にする情報をお届けします。

同メディアは大手プラットフォームやニュースアプリにも配信されており、記事の二次拡散・露出機会が非常に高い点も特長です。

幅広いカテゴリーで“拡散力のある訴求”が可能

「beautyまとめ」は、美容だけでなく以下のような幅広いカテゴリーをカバーしており、さまざまな切り口から情報発信が可能です。

ライフスタイルSEOと信頼性にこだわった編集体制

- スキンケア- メイク- ボディケア- ダイエット- ファッション- グルメ- 旅行 など

「beautyまとめ」の記事は、SEO対策を重視したライティングで構成されています。

ユーザーの検索キーワードやトレンドを分析し、狙ったワードでの上位表示を目指す編集方針を徹底しています。

厳選されたライター・編集者のみと契約社内編集部による全記事の厳正なチェック情報の信頼性・スピード・文章品質の基準をクリアした記事のみ公開。

このような体制により、企業の商品・サービス情報も“検索されやすく、読まれやすい形”で届けることが可能です。

SNSでのプレゼント企画・口コミ拡散も強力

「beautyまとめ」はSNS展開にも注力しており、X（旧Twitter）では4.2万人、Instagramでは1.2万人のフォロワーを獲得しています。



プレゼントキャンペーンの実施も積極的に行っており、当選者のレビュー投稿や体験シェアによるUGC（ユーザー生成コンテンツ）拡散も期待できます。

タイアップ広告、バナー掲載など多彩なプロモーションメニュー

本提携を通じて、ライジング・コスメティックスは「beautyまとめ」内でのタイアップ記事広告、バナー広告、SNS連動キャンペーンなど、多様なプロモーション手段を活用可能となります。

これにより、新製品のローンチやブランド認知の加速、ECサイトへの送客など、目的に応じたマーケティング施策を柔軟に展開できます。

代表コメント

株式会社ライジング・コスメティックス

代表取締役 藤田知美

「美容業界では“伝える力”が成功のカギです。今回の提携により、より多くのユーザーに信頼性の高い情報を届け、新商品やブランドの価値を効果的に広める仕組みを強化します。」

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ライジング・コスメティックス

所在地：東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル8F

URL：https://risecosme.com