アメリカNo.1スウィートロール『KING′S HAWAIIAN』が期間限定でスペシャルな「ワークショップ」を開催

1950年にハワイで創業したKing’s Hawaiian Holding Co, Inc.は、2025年5月末に日本へ本格上陸し、アメリカNo.1*の人気を誇る「KING’S HAWAIIAN（キングスハワイアン）」（以下「KING’S HAWAIIAN」）のスウィートロールを、首都圏の一部高級スーパーを中心に順次展開してまいりました。

そしてこの度、本格上陸を記念して、2025年10月23日（木）から11月3日（月・祝）まで東京・表参道の「OMOTESANDO CROSSING PARK」で大規模POP UPを開催いたします。

POP UPでは、週末限定でスペシャルな「ワークショップ」を開催いたします。

■日本初のPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」

「KING’S HAWAIIAN」の日本本格上陸を記念したPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」では、ブランドの世界観を五感で堪能できます。表参道に突如出現したオレンジ色と南国の植物に包み込まれた島。会場に一歩足を踏み入れると、まるで南の島に瞬間移動したかのような特別な空間を体験できます。

■自由な組み合わせスライダーを作ってその場で味わう「SLIDERワークショップ」

「KING’S HAWAIIAN」の本国アメリカでは、スウィートロールのアレンジレシピが600種類以上存在するほど「スライダー（Slider）」は国民食として定着しています。本ワークショップでは、そのままでも美味しいスウィートロールをバンズに使い、様々な食材を自由に組み合わせて、世界に一つだけのオリジナル「スライダー」を作ることができます。

＜「SLIDERワークショップ」概要＞

・開催日時 ： 2025年10月25日（土）～26日（日）

・開催時間 ： 11:00～12:00 / 15:00～16:00 （各日2回、計4回開催）

・定員 ： 各回12名様（合計48名様限定）

・参加費 ： 500円/1名様（材料費込み）※事前申し込み制

・参加お申込みサイト： https://kingsorangeisland-slider-ws.peatix.com/view

▼スライダーワークショップ食材

サラダチキン、スモークサーモン、ロースハム、ミックスサラダ、アボカド、パイナップル、バナナ、ドラゴンフルーツ など



■ハワイアン「レイ」をつくってアロハスピリットを感じる「OHANAワークショップ」

ハワイの伝統的なおもてなしの心「アロハスピリット」と「OHANA（家族）」の絆を感じられる「OHANAワークショップ」を参加費無料で開催いたします。参加者は、ハワイアン文化を象徴する「レイ」づくりを体験。南国の植物や花々を使い、心を込めてレイを編むことで、ハワイの美しい伝統と、家族や大切な人への想いを再認識する特別な時間を提供します。



＜「OHANAワークショップ」概要＞

・開催日時 ： 2025年11月1日（土）～3日（月・祝）

・開催時間 ： 11:00～12:00 / 15:00～16:00 （各日2回、計6回開催）

・定員 ： 各回12名様（合計72名様限定）

・参加費 ： 無料 ※事前申し込み制

※定員に達したためお申し込みは終了いたしました



POP UPでは他にも、心地よいミュージックに身をゆだねハワイ気分を味わうことのできる「ハワイアンSHOW」や、限定スライダーが登場し会場を彩る装飾「ハロウィン」、アルコールやソフトドリンクが割引される「ALOHAフライデー」など、期間限定でスペシャルな体験が続々登場します。

詳細は以下概要記載の特設サイトをご覧ください。

＜日本初のPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」概要＞

・会場 ： OMOTESANDO CROSSING PARK（東京都港区南青山5丁目1-1）

・日時 ： 2025年10月23日(木)～ 11月3日(月・祝)

・営業時間 ： 10:00~20:00 ※10月23日(木)のみ14:00OPEN、10月31日(金)のみ19:00CLOSE

・入場料 ： 無料

・スペシャルパートナー： ハワイアン航空／ハーゲンダッツ ジャパン／焼肉きんぐ／Dole／

BURGER SHE WROTE／ライオンコーヒー／コナビール

・特設サイト ： https://www.kingsorangeisland.jp/



■「スライダー（Slider）」とは

「KING’S HAWAIIAN」のキッチンカーで販売される「スライダー」は、アメリカでKING’S HAWAIIANと言えばスライダー（Slider）とも呼ばれるほど定番のアレンジです。そのままでも美味しいスウィートロールをバンズなどに用い、お好みの食材を挟むだけでとっておきのメインディッシュやデザートに早変わり。本国のサイトでも600を超えるレシピが存在するほど、その可能性はまさに無限大です。きっとみんなでシェアしたくなる「スライダー」をぜひお楽しみください。



■「KING’S HAWAIIAN」について

「KING’S HAWAIIAN」は、1950年にハワイ州ヒロで創業以来、伝統のレシピとこだわりの材料によるオリジナルハワイアンスウィートロールをはじめ、ブランドの理念でもある「アロハスピリット」を大切にした魅力的なブレッドを作り続け、世界中の「オハナ（ハワイ語で家族）」に親しまれています。

・日本版公式サイト： https://www.kingshawaiian.jp/

・Instagram日本公式アカウント： https://www.instagram.com/kingshawaiianjp/

・Facebook日本公式アカウント： https://www.facebook.com/KingsHawaiianJapan

・X日本公式アカウント： https://x.com/kingshawaiianjp

※出典：2024年Circana