「出展情報」ワンダーシェアーソフトウェア、Japan DX Week【秋】2025に出展

世界150か国以上で利用されるソフトウェアを手掛ける、株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は 2025年10月、グローバルのデジタルクリエイティブツールを展開する、幕張メッセにて開催される Japan DX Week【秋】2025 に出展いたします。

本年の出展テーマは 「業務も表現も、進化するDX」。

AI技術と直感的な操作方法を融合した最新のソフトウェアソリューションを通じて、ビジネスとクリエイティブの両方で“DXの進化”を体感いただけます。

■ 出展概要

展示会名： Japan DX Week【秋】

2025会期： 2025年10月22日～24日

会場： 幕張メッセ

小間番号： Hall ５ A２１－４２

テーマ： 「業務も表現も、進化するDX」

■ 主な出展製品

PDFelement（ピー・ディー・エフ・エレメント）https://pdf.wondershare.jp/

AIを活用したドキュメントDXツール。PDFの編集・変換・要約・翻訳などをワンストップで実現し、業務効率化をサポートします。書類管理やレポート作成など、あらゆるシーンでスマートな文書運用を実現。

Edraw Max（エドラマックス）https://www.edrawsoft.com/jp/edraw-max/

ビジネスの可視化を支えるオールインワン作図ツール。フローチャートや組織図など200種類以上のテンプレートを搭載し、AI生成機能によって複雑な業務構造も直感的に作成可能。

Edraw Mind（エドラマインド）https://www.edrawsoft.com/jp/edrawmind/

思考を可視化し、アイデアを形にするマインドマップツール。AIにマインドマップ生成よる・ブレインストーミング支援で、チームの創造性と意思決定スピードを高めます。

Filmora（フィモーラ）https://filmora.wondershare.jp/

誰でも簡単にプロ品質の動画を制作できるAI動画編集ツール。自動編集・テキスト読み上げ・AI動画生成など、企業のPR動画やマーケティング現場で活用が広がっています。

ToMoviee（トゥームービー） https://www.tomoviee.ai/jp/

テキストから画像・動画・音声を生成するAIクリエイティブプラットフォーム。ナレーション、映像構成、字幕生成までを自動化し、広告・研修・SNS動画制作の新しいワークフローを提案します。

■ PRポイント

ワンダーシェアーソフトウェアは、「世界をもっとクリエイティブに」をミッションに掲げ、動画・ドキュメント・作図・発想支援などの分野で、誰でも簡単に使えるクリエイティブツールの開発を行っています。

AI技術と直感的なUIを融合させ、教育やビジネスなど、さまざまなシーンでユーザーの創造力を支援するソリューションを提供しています。

当日は製品デモンストレーションのほか、導入に関するご相談も受け付けております。ぜひお気軽にご来場ください。

■株式会社ワンダーシェアソフトウェアについて

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である

「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

