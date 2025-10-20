【京都初開催】鎌倉発フレグランスブランド「HATAGO」　京都 蔦屋書店で期間限定POP UPを開催

株式会社STAGE

　日本の地域文化を香りでデザインするフレグランスブランド「HATAGO」は、2025年10月21日（火）より京都 蔦屋書店にて、期間限定のPOP UPを開催いたします。当ブランドが提供する「香りを通じた新しい鎌倉体験」を京都でもお届けします。


　HATAGOは、その土地ならではの空気感や情景を言語化し、“日本の地域文化を香りでデザインする”フレグランスブランドです。今回のPOP UPでは、HATAGOが第一章として展開する「鎌倉」をテーマとした全4種類の香りを展示。フレグランスミストやディフューザーを通じて、鎌倉の情景を“香りで旅する”ような体験をお楽しみいただけます。




開催概要

HATAGO パリで調香した鎌倉の香り

期間　　　：2025年10月21日（火）～11月30日（日）


場所　　　：京都 蔦屋書店 6階 POP UPスペース　


　　　　　　（京都府京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町35　京都高島屋S.C.［T8］5・6階）


URL 　 　 ：https://store.tsite.jp/kyoto/



DESTINATION


KAMAKURA

海と街と欲と文化が溶け込む


パリでつくった鎌倉の香り







SHICHIRIGAHAMA

海を見下ろす華やかな店、


コーヒーアロマとほのかな海藻の香り






INAMURAGASAKI

絶景を見守ってきた岬、


松や芝でリラックスしたウッディな海の香り






YUIGAHAMA

生命の寛容さと情熱を感じる浜


桜貝をイメージしたフローラルジャスミン





〈プロダクト〉


■Fragrance Diffuser



KAMAKURA

SHICHIRIGAHAMA

INAMURAGASAKI

YUIGAHAMA

■Fragrance Mist　



KAMAKURA

SHICHIRIGAHAMA

INAMURAGASAKI

YUIGAHAMA

「 HATAGO 」について

　日本の地域文化を香りでデザインするフレグランスブランド「HATAGO」


“旅の記憶”の香りで、自宅が旅の宿に変わるという意味合いを「旅籠（はたご）」に込めました。


第一章では、歴史と新しい文化が融合する地域性に着目。鎌倉にあるそれぞれの海街（鎌倉・七里ヶ浜・稲村ヶ崎・由比ヶ浜）のエッセンスを言語化し、香りとして映し出します。



　ブランドを率いるのは、ファウンダー兼クリエイティブディレクターの野口大介。実家のあった鎌倉・稲村ヶ崎から望む風景を世界に発信したい──その想いを起点に、地形や風習、人々の営みに宿る気配をすくい取り、「その土地にしかない空気」を香りとして表現していきます。


　調香は、数々の名香を手がけてきたパリの調香師ジャン＝ミッシェル・デュリエ氏、そしてçanomaの香水クリエイターとして知られる渡辺裕太氏と共に創り上げたもの。日本各地の情緒や文化を言語化し、香りとして紡ぎ出す。それが、HATAGOが目指す新しい旅のかたちです。



　鎌倉、由比ヶ浜大通りにあるフラッグシップショップ「HATAGO KAMAKURA」では、香りで楽しむ鎌倉体験をコンセプトに展開。多くの鎌倉好きの方々へ新しい体験価値を提供しています。



店舗名　　　　　　　HATAGO KAMAKURA


店舗所在地　　　　　神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-5-16


商品ラインナップ　　フレグランスディフューザー　200ml　\12,650（税込）


　　　　　　　　　　フレグランスミスト　100ml　 \8,250（税込）


香りの展開　　　　　KAMAKURA、SHICHIRIGAHAMA、INAMURAGASAKI、YUIGAHAMA


営業時間　　　　　　11:00～18:00（火曜・年末年始定休）


ブランドサイト　　　https://hatago.shop


Instagram　　　 　 https://www.instagram.com/hatago_kamakura/



【会社概要】


会社名　　：株式会社STAGE（代表取締役 野口大介）


本社所在地：東京都渋谷区上原3-18-1　シルエット代々木上原403


設立　　　：2023年8月


HP 　　　 ：https://stage-com.co.jp/index.html