【京都初開催】鎌倉発フレグランスブランド「HATAGO」　京都 蔦屋書店で期間限定POP UPを開催

株式会社STAGE

日本の地域文化を香りでデザインするフレグランスブランド「HATAGO」は、2025年10月21日（火）より京都 蔦屋書店にて、期間限定のPOP UPを開催いたします。当ブランドが提供する「香りを通じた新しい鎌倉体験」を京都でもお届けします。

HATAGOは、その土地ならではの空気感や情景を言語化し、“日本の地域文化を香りでデザインする”フレグランスブランドです。今回のPOP UPでは、HATAGOが第一章として展開する「鎌倉」をテーマとした全4種類の香りを展示。フレグランスミストやディフューザーを通じて、鎌倉の情景を“香りで旅する”ような体験をお楽しみいただけます。

開催概要

HATAGO パリで調香した鎌倉の香り

期間 ：2025年10月21日（火）～11月30日（日）

場所 ：京都 蔦屋書店 6階 POP UPスペース

（京都府京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］5・6階）

URL ：https://store.tsite.jp/kyoto/

DESTINATION

KAMAKURA

海と街と欲と文化が溶け込む

パリでつくった鎌倉の香り

SHICHIRIGAHAMA

海を見下ろす華やかな店、

コーヒーアロマとほのかな海藻の香り

INAMURAGASAKI

絶景を見守ってきた岬、

松や芝でリラックスしたウッディな海の香り

YUIGAHAMA

生命の寛容さと情熱を感じる浜

桜貝をイメージしたフローラルジャスミン

〈プロダクト〉

■Fragrance Diffuser

KAMAKURASHICHIRIGAHAMAINAMURAGASAKIYUIGAHAMA

■Fragrance Mist

「 HATAGO 」について

KAMAKURASHICHIRIGAHAMAINAMURAGASAKIYUIGAHAMA

日本の地域文化を香りでデザインするフレグランスブランド「HATAGO」

“旅の記憶”の香りで、自宅が旅の宿に変わるという意味合いを「旅籠（はたご）」に込めました。

第一章では、歴史と新しい文化が融合する地域性に着目。鎌倉にあるそれぞれの海街（鎌倉・七里ヶ浜・稲村ヶ崎・由比ヶ浜）のエッセンスを言語化し、香りとして映し出します。

ブランドを率いるのは、ファウンダー兼クリエイティブディレクターの野口大介。実家のあった鎌倉・稲村ヶ崎から望む風景を世界に発信したい──その想いを起点に、地形や風習、人々の営みに宿る気配をすくい取り、「その土地にしかない空気」を香りとして表現していきます。

調香は、数々の名香を手がけてきたパリの調香師ジャン＝ミッシェル・デュリエ氏、そしてçanomaの香水クリエイターとして知られる渡辺裕太氏と共に創り上げたもの。日本各地の情緒や文化を言語化し、香りとして紡ぎ出す。それが、HATAGOが目指す新しい旅のかたちです。

鎌倉、由比ヶ浜大通りにあるフラッグシップショップ「HATAGO KAMAKURA」では、香りで楽しむ鎌倉体験をコンセプトに展開。多くの鎌倉好きの方々へ新しい体験価値を提供しています。

店舗名 HATAGO KAMAKURA

店舗所在地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-5-16

商品ラインナップ フレグランスディフューザー 200ml \12,650（税込）

フレグランスミスト 100ml \8,250（税込）

香りの展開 KAMAKURA、SHICHIRIGAHAMA、INAMURAGASAKI、YUIGAHAMA

営業時間 11:00～18:00（火曜・年末年始定休）

ブランドサイト https://hatago.shop

Instagram https://www.instagram.com/hatago_kamakura/

【会社概要】

会社名 ：株式会社STAGE（代表取締役 野口大介）

本社所在地：東京都渋谷区上原3-18-1 シルエット代々木上原403

設立 ：2023年8月

HP ：https://stage-com.co.jp/index.html