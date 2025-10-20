【京都初開催】鎌倉発フレグランスブランド「HATAGO」 京都 蔦屋書店で期間限定POP UPを開催
日本の地域文化を香りでデザインするフレグランスブランド「HATAGO」は、2025年10月21日（火）より京都 蔦屋書店にて、期間限定のPOP UPを開催いたします。当ブランドが提供する「香りを通じた新しい鎌倉体験」を京都でもお届けします。
HATAGOは、その土地ならではの空気感や情景を言語化し、“日本の地域文化を香りでデザインする”フレグランスブランドです。今回のPOP UPでは、HATAGOが第一章として展開する「鎌倉」をテーマとした全4種類の香りを展示。フレグランスミストやディフューザーを通じて、鎌倉の情景を“香りで旅する”ような体験をお楽しみいただけます。
開催概要HATAGO パリで調香した鎌倉の香り
期間 ：2025年10月21日（火）～11月30日（日）
場所 ：京都 蔦屋書店 6階 POP UPスペース
（京都府京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］5・6階）
URL ：https://store.tsite.jp/kyoto/
DESTINATION
KAMAKURA
海と街と欲と文化が溶け込む
パリでつくった鎌倉の香り
SHICHIRIGAHAMA
海を見下ろす華やかな店、
コーヒーアロマとほのかな海藻の香り
INAMURAGASAKI
絶景を見守ってきた岬、
松や芝でリラックスしたウッディな海の香り
YUIGAHAMA
生命の寛容さと情熱を感じる浜
桜貝をイメージしたフローラルジャスミン
〈プロダクト〉
■Fragrance Diffuser
KAMAKURA
SHICHIRIGAHAMA
INAMURAGASAKI
YUIGAHAMA
■Fragrance Mist
KAMAKURA
SHICHIRIGAHAMA
INAMURAGASAKI
YUIGAHAMA
「 HATAGO 」について
日本の地域文化を香りでデザインするフレグランスブランド「HATAGO」
“旅の記憶”の香りで、自宅が旅の宿に変わるという意味合いを「旅籠（はたご）」に込めました。
第一章では、歴史と新しい文化が融合する地域性に着目。鎌倉にあるそれぞれの海街（鎌倉・七里ヶ浜・稲村ヶ崎・由比ヶ浜）のエッセンスを言語化し、香りとして映し出します。
ブランドを率いるのは、ファウンダー兼クリエイティブディレクターの野口大介。実家のあった鎌倉・稲村ヶ崎から望む風景を世界に発信したい──その想いを起点に、地形や風習、人々の営みに宿る気配をすくい取り、「その土地にしかない空気」を香りとして表現していきます。
調香は、数々の名香を手がけてきたパリの調香師ジャン＝ミッシェル・デュリエ氏、そしてçanomaの香水クリエイターとして知られる渡辺裕太氏と共に創り上げたもの。日本各地の情緒や文化を言語化し、香りとして紡ぎ出す。それが、HATAGOが目指す新しい旅のかたちです。
鎌倉、由比ヶ浜大通りにあるフラッグシップショップ「HATAGO KAMAKURA」では、香りで楽しむ鎌倉体験をコンセプトに展開。多くの鎌倉好きの方々へ新しい体験価値を提供しています。
店舗名 HATAGO KAMAKURA
店舗所在地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-5-16
商品ラインナップ フレグランスディフューザー 200ml \12,650（税込）
フレグランスミスト 100ml \8,250（税込）
香りの展開 KAMAKURA、SHICHIRIGAHAMA、INAMURAGASAKI、YUIGAHAMA
営業時間 11:00～18:00（火曜・年末年始定休）
ブランドサイト https://hatago.shop
Instagram https://www.instagram.com/hatago_kamakura/
【会社概要】
会社名 ：株式会社STAGE（代表取締役 野口大介）
本社所在地：東京都渋谷区上原3-18-1 シルエット代々木上原403
設立 ：2023年8月
HP ：https://stage-com.co.jp/index.html