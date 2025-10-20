INIが世界各地で愛されるレシピで料理対決！新冠番組「DELISH INI」11月6日（木）よりLeminoにて独占配信開始！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、8月7日より「LAPONE×Lemino」第2弾としてLAPONE所属アーティストの最新冠番組を順次提供中です。

このたび、INI出演の新冠番組「DELISH INI」を11月6日（木）より独占配信開始することが決定しました。

「DELISH INI」視聴ページはこちら：https://bit.ly/4hlFw1a

日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズから誕生したJO1、INI、ME:Iをはじめとする、「LAPONE ENTERTAINMENT」および「LAPONE GIRLS」に所属するアーティストのコンテンツをLeminoに集結する「LAPONE×Lemino」。それぞれの冠番組『JO1のSURVIVAL DICE』『DXTEEN ガムシャRush！』『ME:ISM』『IS:SUE around the WORLD』を次々と配信し、多くの反響をいただいております。

このたび、INIの新番組「DELISH INI」の独占配信が決定し、その詳細をいち早くお届けします。本番組は、グローバルボーイズグループINIが世界各地で愛されるレシピで料理対決をし、パフォーマンスだけでなく、料理の腕でも魅了できるか競います！試食を担当するのはシークレットゲストとして登場する、INIにゆかりのある人物。料理と並行しながらのゲスト予想やゲストとのトークにもご注目ください。

また本番組は、第1話は広告付き無料配信にてお楽しみいただけます。ぜひこの機会に「Lemino」でLAPONEアーティスト最新の冠番組をお楽しみください。

【『DELISH INI』配信概要】

■番組名：DELISH INI

■配信日時：下記日時より各話配信開始、全６話予定

#1：11月6日（木）17:00～

#2：11月13日（木）19:00～

※#3以降のスケジュールは別途Lemino公式SNS等で告知いたします。

■配信形態：#1は広告付き無料配信、#2以降はLeminoプレミアム（月額990円（税込）※1）にて配信

■出演者：INI、ほか

「DELISH INI」視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNkYmM=3D?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202410_nr-delishini-1020「LAPONE×Lemino」特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000026/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-LAPONElp-1020

【「LAPONE×Lemino」 配信ラインアップ】※一部抜粋

Lemino内のジャンル「LAPONE」（https://lemino.docomo.ne.jp/search/subgenre/2-1-114）では、Leminoでしか見られない作品が多数配信中です。ぜひご覧ください。

■『JO1のSURVIVAL DICE』

・配信形態：Leminoプレミアム（月額990円（税込）※1）にて配信中

（#1は広告付き無料配信、ダイジェストは無料配信）

・視聴URL：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNkNjc=?pit_git_type=SERIES(https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNkNjc=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202410_nr-JO1-1020)

■『おかわり！INITIME MUSIC』

・配信形態：Leminoプレミアム（月額990円（税込）※1）にて配信中

（ダイジェストは無料配信）

・視聴URL：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDI4YTg=?pit_git_type=SERIES(https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDI4YTg=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202410_nr-initime-1020)

■『DXTEEN ガムシャRush！』

・配信形態：Leminoプレミアム（月額990円（税込）※1）にて配信中

（#1、#2は広告付き無料配信、ダイジェストは無料配信）

・視聴URL：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNkNjY=?pit_git_type=SERIES(https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNkNjY=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202410_nr-dxteen-1020)

【Lemino概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※２でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。