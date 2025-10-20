吉祥寺で アートとカルチャーを楽しむ 23days “PARCO ART & CULTURE” 開催!!

株式会社パルコ

吉祥寺PARCOは1980年9月21日に開業し、2025年に45周年を迎えます。2025年はお客様への感謝と、文化に満ち溢れる吉祥寺の街をさらに盛り上げていきたいという思いを込めて、「カルチャーに恋してる。」をメッセージとして発信し、年間を通して「カルチャー」「ミュージック」「アート」をテーマにキャンペーンやイベントを展開します。

PARCO ART & CULTURE キャンペーンビジュアル

秋は例年開催している“PARCO ART&CULTURE”をさらにパワーアップ！「Face to Face -顔と顔を向き合わせて-」をテーマに、平山昌尚・山川鎌・いもとさちえ 3名のクリエイターによる描きおろしを使用したオリジナルビジュアルのほか、館内外での特別演出を展開します。会期中は吉祥寺PARCOだけでなく、地域のさまざまなギャラリーでもアート＆カルチャーイベントを開催。屋上ではZINEフェスティバルや蚤の市も！

文化が渦巻く吉祥寺で、アートとカルチャーをめいっぱい楽しむ23日間です。

『PARCO ART＆CULTURE』

日時 2025/10/25（土）～11/16（日）

場所 吉祥寺PARCO

キャンペーン特設サイト https://kichijoji.parco.jp/page/artandculture/

主 催：吉祥寺PARCO

企画制作：uto Ltd.

メインビジュアルデザイン：山川錬

※本イベントは予告なく変更する可能性がございます。

THEME

『Face to Face -顔と顔を向き合わせて-』

表情、かたち、色彩…アーティストたちが描き出す“顔”は、

単なるポートレートではなく、時に抽象的で、時にユーモラス。

館内外を彩る“顔”たちが、あなたを見つめ返します。

ARTIST

顔

平山 昌尚

Masanao Hirayama

1976年神戸生まれ香川県在住。絵画、ドローイング、パフォーマンスなど。

phantom cat

山川 鎌

Ren Yamakawa

1994年埼玉県生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業後、DRAFTを経て、2024年独立。

2020年に人生の出来事を綴ったワッペンダイアリー「HAVE A GOOD DAY」をスタート。

グラフィックデザインとイラストレーション、2つの領域をぐるぐる循環するように活動中。

ODD JOYS -ミョウナル タノシ-

いもとさちえ

Sachie Imoto

東京都在住。1996年生。イラストを中心に、アニメーションやグラフィックデザインなども手がける。ミニマルなキャラクターを活かした制作活動を展開。

EXHIBITION

平山 昌尚：1F 店頭ビルボード／1F イベントスペース／4F イベントスペース

山川 鎌：1F ショウウィンドー／4F イベントスペース

いもとさちえ：1F ショウウィンドー／4F イベントスペース

EVENT

"Masanao Hirayama" Live Painting

国内外で活躍するアーティスト 平山昌尚 （ HIMAA ）による、本キャンペーンのための店頭ライブペインティングを開催（時間非公開）！ヒントはキャンペーン初日の夕暮れ時。一瞬のパフォーマンスをお見逃しなく。

【日程】10/25(土) 【場所】1F・店頭ビルボード／1F イベントスペース（予定）

ART KIOSK -Inside-

会期中、店内イベントスペースにキャンペーンビジュアルを使用したオリジナルグッズが入った特別なガチャガチャや、gashacocoがセレクトした“アートなカプセルトイ”を集めた“アートガチャ”コーナーが登場！

【場所】1F・イベントスペース

ART KIOSK -Outside-

会期中の週末に、ビジュアルを使用したオリジナルクラフトビール・海外アートZINEやアーティストグッズを販売するほか、週替わりのフード＆ドリンクも楽しめる “ART KIOSK” が店頭に登場。

【日程】１.10/25(土) - 26(日) ２.11/1(土) - 3(月) ３.11/8(土) - 9(日) ４.11/15(土) - 16(日)

【場所】1F・正面入口前イベントスペース

※時間はFOOD＆DRINKの営業時間に準ずる

ORIGINAL CRAFT BEER

東京兜町のブルワリー“BALDYS GOOD BEER“ × 吉祥寺イーストエリアの創造的カフェバー “HOME PLANET” による、キービジュアルを使用したオリジナルパッケージのクラフトビールを販売。クリアでシャープな飲み口、アロマは松のようで柑橘系の爽やか。苦味もくどくなくドライで飲み疲れのこない仕上がり。

FOOD ＆ DRINK

週末ごとに異なるスペシャルなショップが店頭ART KIOSKを盛り上げる！美味しいフードやドリンクを味わおう。

クツシタトサケbobo

10/25(土) 12:00-18:00 ／ 10/26(日) 12:00-20:00

HOME PLANET

11/1(土)-11/3(祝) 12:00-20:00

おみごとスナック御美娘

11/8(土)-11/9(日) 12:00-20:00

NAKADA BAKERY

11/15(土)-16(日)※時間は後日発表

ぬいぐるみ市場

『光線』『Osada Hiroka』『まばたき88（杉野くるみ）』『riko_uchikoshi』４名のぬいぐるみクリエイターによる特別なイベント“ぬいぐるみ市場”開催！3日間限定で、特別作品の抽選販売やイベントのためのぬいぐるみ展示＆販売会を実施いたします。

【日時】11/1（土）-11/3（月祝）11:00-18:00

【場所】1F ターンザテーブル

【参加作家】

光線 https://www.instagram.com/co__sen/

Osada Hiroka https://www.instagram.com/hirokaosada/

まばたき88（杉野くるみ） https://www.instagram.com/mabataki88/

riko_uchikoshi https://www.instagram.com/riko_uchikoshi/

光線

Osada Hiroka

まばたき88（杉野くるみ

riko_uchikoshi

LOCAL GALLERY

PARCO ART&CULTURE 期間中に吉祥寺エリアで開催されるアート＆カルチャーイベントを紹介します。

【SHOPS】

１.obscure books https://www.instagram.com/bookobscura/

２.WAAD https://www.instagram.com/waad_is_yours/

３.HOME PLANET https://www.instagram.com/homeplanet_super/

４.OLD/NEW SELECTBOOKSHOP 一日 https://x.com/1ichinichi1

５.KiKi https://www.instagram.com/kiki_kichijoji/

６.爛漫東京 https://www.instagram.com/ranman_tokyo/

７.立ち呑みたこちゃん https://www.instagram.com/tatinomitakochan/

８.クツシタトサケbobo https://www.instagram.com/kutushitatosake_bobo/

９.Art Center Ongoing https://www.ongoing.jp/

ROOFTOP Market

吉祥寺PARCO の屋上で人気のマーケットイベントを開催！

芝生蚤の市

「芝生蚤の市」は町の小さな店や作家たちがこの日だけ集まって芝生を広げ自分たちの商店街を作っているようなそんなマーケットです



春に開催して大盛況だった「芝生蚤の市」 第4回の開催が決定！

【日時】

10/26（日）10:00-16:30

【入場料】

当日 500円／前売 300円

吉祥寺ZINEフェスティバル

【日時】

11/15（土）※雨天順延11/16 12:00～17:00

【入場料】

300円（現金のみ）

45th ANNIVERSARY “カルチャーに恋してる”

KICHIJOJI PARCO 45th ANNIVERSARY

“カルチャーに恋してる”

キャンペーンサイト https://kichijoji.parco.jp/page/45th/