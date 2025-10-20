令和7年度 創業セミナー

鳥取県商工会連合会

鳥取県商工会連合会 西部商工会産業支援センターは、11月8日(土)・9日(日)の2日間 創業セミナーを開催します。

受講者満足度90％以上を誇る人気講師・伊藤慎悟氏をお迎えし、創業の心構えから資金繰り、経営戦略まで、わかりやすく解説します。

ー実施概要ー

◆ 開催日時

1日目：令和7年11月8日（土） 9:30～17:30

2日目：令和7年11月9日（日） 9:30～17:30

※両日とも昼休憩あり

◆ 会場

ヴィレステひえづ 2階・第1会議室

（鳥取県西伯郡日吉津村日吉津930番地）

◆ 対象

・創業・独立開業を目指している方

・創業して間もない方（概ね3年以内）

・後継者、後継者候補の方

◆ 定員：20名（先着順）

◆ 受講料【無料】

◆ 講師

伊藤 慎悟 氏（中小企業診断士／コンサルティング・シスト代表）

【講師プロフィール】

人と企業の戦略アドバイザー。

観光バス会社で添乗員や営業の仕事を５年間経験した後、各務原商工会議所に転職し、地域中小企業の支援業務に１６年間従事。２００８年、経営コンサルタントとして独立開業。東海地方を中心に全国で年間約１５０回のセミナーや研修の講師を務める他、起業家、経営者、後継者の相談も年間約３００件行っている。また全国の中小企業大学校等において中小企業支援者の指導、育成にも関わっている。開業以来の相談者は5,000件超、セミナー実績は2,500件以上に至る。

◆ 申込方法

申込フォームまたは、FAX、電話でお申し込みください。

◇申込フォーム▽

https://forms.gle/pLEA2yfNASQWCDEh6

◇FAX：0859-27-3781

◇TEL：0859-37-0085（平日8:30～17:15）

申込締切：10月31日（金）

◆ 主催・協力

【主催】鳥取県商工会連合会／西部商工会産業支援センター／

米子日吉津商工会／大山町商工会／南部町商工会／伯耆町商工会／

日南町商工会／日野町商工会／江府町商工会

【協力】鳥取県よろず支援拠点

創業セミナーチラシPDFデータ(https://www.tori-skr.jp/daisen-jikan/wp-content/uploads/2025/09/R7sogyouseminarPDF_compressed.pdf)