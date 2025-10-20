2026年度SMBエキスパート企業賞 100選 選考開始のお知らせ
一般社団法人企業価値調査機構
職人大国ニッポン。しかし、上場企業だけではない。魅力ある企業はSMB領域
（Small to Medium Business 中小～中堅企業群の総称）にも
技術力、専門性、ノウハウなど輝く企業はまだまだある。
全国300万社の中から100社選出し、企業に宿る”Expert”の見える化による
オープンイノベーションの実現に貢献し、日本の未来を応援をしていく。
市場調査・分析、企業動向分析を行う一般社団法人企業価値調査機構（本社：東京都中央区、以下「企業価値調査機構」）が運営する2026年度SMBエキスパート企業賞の審査・選考を開始しました。
SMB Expert AWARDとは？
職人大国ニッポン。
地政学的影響もあり、独自の国家観、歴史の中で、
その専門性や知見、技術やノウハウは世界で活躍しています。
概要・デザイン
SMB Expert AWARD受賞公式ロゴ
※各部門受賞ロゴとして贈呈
審査期間：2025年10月～2026年9月
公開予定：2026年1月～
過去実施企業賞
SMBエクセレント企業賞 https://smbexcellentcompany.com/
> 独自性・ビジネスモデル・人的資本への配慮3観点から選出
SMBグロース企業賞 https://smbgrowthcompany.com/
> 成長性・独自性・人的資本への配慮3観点から選出
会社概要
社名 ：一般社団法人企業価値調査機構
所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号
事業内容 ：市場調査、企業価値調査
メールアドレス：info@cvr-institute.com