2026年度SMBエキスパート企業賞 100選 選考開始のお知らせ

一般社団法人企業価値調査機構

市場調査・分析、企業動向分析を行う一般社団法人企業価値調査機構（本社：東京都中央区、以下「企業価値調査機構」）が運営する2026年度SMBエキスパート企業賞の審査・選考を開始しました。

SMB Expert AWARDとは？

職人大国ニッポン。

地政学的影響もあり、独自の国家観、歴史の中で、

その専門性や知見、技術やノウハウは世界で活躍しています。





しかし、上場企業だけではない。魅力ある企業はSMB領域（Small to Medium Business 中小～中堅企業群の総称）にも技術力、専門性、ノウハウなど輝く企業はまだまだある。全国300万社の中から100社選出し、企業に宿る”Expert”の見える化によるオープンイノベーションの実現に貢献し、日本の未来を応援をしていく。

概要・デザイン

SMB Expert AWARD受賞公式ロゴ

※各部門受賞ロゴとして贈呈

審査期間：2025年10月～2026年9月

公開予定：2026年1月～

過去実施企業賞

SMBエクセレント企業賞 https://smbexcellentcompany.com/

> 独自性・ビジネスモデル・人的資本への配慮3観点から選出

SMBグロース企業賞 https://smbgrowthcompany.com/

> 成長性・独自性・人的資本への配慮3観点から選出

会社概要

社名 ：一般社団法人企業価値調査機構

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号

事業内容 ：市場調査、企業価値調査

メールアドレス：info@cvr-institute.com