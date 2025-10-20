Qlean Dataset、「スノーボード(ハーフパイプ)の動画・画像データセット」を提供開始

Visual Bank株式会社

Visual Bank株式会社（東京都港区、代表取締役CEO 永井真之、以下「Visual Bank」）は、傘下の株式会社アマナイメージズを通じて、あらゆる研究・商業AI開発に対応するAI学習用データソリューション『Qlean Dataset（キュリンデータセット）*』の提供を推進しています。

このたび『スノーボード(ハーフパイプ)の動画・画像データセット』をラインナップに追加し、独自に構築したAI開発用データのラインナップ『AIデータレシピ*』の拡充を進めています。

*Qlean Dataset（キュリンデータセット）：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

*AIデータレシピ：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup

『Qlean Dateset（キュリンデータセット）』の「AIデータレシピ」について

『AIデータレシピ』は、『Qlean Dataset』における商用利用可能なオリジナルデータラインナップです。

用途や精度・納期に応じて、すぐに使えるデータ素材を柔軟に組み合わせられる構成が特長で、一部アノテーション済み／未付与のデータや、個別要件に応じた構成変更・拡張にも対応可能です。

また、株式会社千葉ロッテマリーンズや株式会社東洋経済新報社とのパートナーシップ、国内外のネットワーク、新規収録などを通じて、ラインナップの拡充を進めています。

これにより、AI開発現場でのデータ収集・整備にかかる負荷を大幅に軽減し、開発の加速に貢献します。

今回提供を開始する「スノーボード(ハーフパイプ)の動画・画像データセット」の概要

▽ 動画・画像データセット共通事項

▽ 動画データセット

▽ 画像データセット

「スノーボード（ハーフパイプ）動画・画像データセット」のユースケースイメージ

『Qlean Dataset』の提供するデータセットの特徴

- 収録内容：スノーボード(ハーフパイプ)を行う男性を撮影した動画・画像データセットです- 被写体属性：日本人・20代男性2名のースノーボード選手- 備考- [撮影環境] 屋外（スキー場）- [撮影距離・角度] 2アングルから同時撮影- サンプルイメージ：- データ容量：3.17GB- データ件数：28- データ形式：mp4- 撮影時間：16分24秒- サンプル詳細URL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup/ds-039- データ容量：25.3GB- データ件数：8,683- データ形式：jpeg- サンプル詳細URL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup/ds-040- 空中姿勢推定・トリック解析AIの開発ハーフパイプ競技特有の空中回転・姿勢変化を2アングルで高精度に収録しており、トリック中の体軸・重心・姿勢制御を解析するAI開発に最適です。スポーツ科学や動作分析研究における「空中フォーム最適化」や「姿勢安定性評価」にご活用いただけます。- 競技採点・トリック判定AIの研究ジャンプ角度や回転数、姿勢の保持時間など、スコア要素を自動的に抽出できるAIモデルの開発に適しています。競技連盟やトレーニング施設における採点補助、選手パフォーマンス分析など、実際の競技支援にも応用可能です。- 動体追跡・高速動作解析AIの開発高速で移動する被写体を雪面反射を含めて撮影しているため、動体追跡や被写体認識の精度検証に最適です。ドローン・カメラメーカーなどによる被写体追尾アルゴリズムの研究にもご利用いただけます。- VR/AR・スポーツ映像生成AIのトレーニング多視点からの映像と高解像度画像データを組み合わせることで、VR/AR空間におけるリアルな滑走再現や、生成AIによる映像合成の学習データとしてご活用いただけます。競技体験コンテンツやスポーツ教育向けシミュレーション開発に有効です。- ロボティクス・モーション模倣学習の研究ジャンプ時の姿勢制御や着地時の衝撃緩和動作は、バランス制御ロボットやヒューマノイドの動作学習にも応用できます。空中動作の安定化・制御アルゴリズムの検証データとしてもご利用いただけます。- 研究開発、商用利用に対応Qlean Datasetの提供するデータセットは、データ取得およびAI開発への利用に関する同意書を「すべての被写体」から取得しており、各国のプライバシーポリシー等にも対応しているため安心して研究・商用利用いただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」からデータセットを提供するため、スピーディーかつROIを最大化AIデータレシピというQlean Dataset独自の提供形態を取ることにより、初期投資を抑えたデータ調達を行っていただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」のラインナップにないデータセットは、個別要件に従った作成・構築も可能独自性の高いデータについても『Qlean Dataset』のケイパビリティを活用し、個別最適化された要件のデータセットをご提供可能です。Qlean Dataset お問い合わせフォーム：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/contactQlean Dataset サービスサイトURL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

Qlean Dataset アカデミア支援プログラム

Visual BankはAI学習用データソリューション『Qlean Dataset』において、アカデミア支援の一環として、データセットの無償提供プログラムを開始しました。

対象は、大学・研究機関・非営利の技術開発チームなどで、画像／音声／動画／テキストなど、全80種類以上・50万点超のデータを提供いたします。

研究現場での「高品質かつ権利クリアな学習データが手に入らない」課題に対し、Qlean Datasetは、GENIAC採択企業としてその解決を支援します。

詳細はこちら：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/academia

Visual Bank株式会社

AI開発力を最大化する次世代型データインフラを構築・提供するスタートアップ企業として、「あらゆるデータの可能性を解き放つ」をミッションに掲げ事業活動を展開。漫画家の「もっと描きたい！」をサポートするAI補助ツールを提供する『THE PEN』の他、AI学習用データセット開発サービス『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』を提供する株式会社アマナイメージズを100%子会社に持つ。

また、Visual Bankは国の研究開発プログラム「GENIAC」にも採択され、社会実装に向けた取り組みを加速させています。

代表取締役CEO：永井 真之

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山7-1-7C-Cube南青山ビル6F

Visual Bank企業URL：https://visual-bank.co.jp/

アマナイメージズ企業URL： https://amanaimages.com/about/