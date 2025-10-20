トレオンメディア、「手取り計算ツール」から「年収偏差値診断」「家計シミュレーション」まで、キャリアと生活設計を支援する全12種類の無料シミュレーターを公開

■ツール公開の背景

株式会社トレオン国税庁・日本年金機構・全国健康保険協会の公式情報をもとに作成した独自ツールです。

転職はキャリアやライフプランに影響を与えるイベントです。

今回のシミュレーターは、求職者の市場価値や年収アップの可能性を可視化し、転職後のリアルな生活設計（家計収支、貯金、家賃、ローンなど）を具体的にイメージできるように開発されました。

【対象記事】年収や月給の手取り計算ツール｜年収偏差値や家計も簡単シミュレーション(https://tleon.co.jp/media/take-home-pay-calculation/)

これらのツールは登録不要で、給与の手取り額の計算から、市場価値の把握、転職後の家計やローン計画まで、幅広いシミュレーションが可能です。

■公開したシミュレーターの概要

1. 手取り計算ツール（全6種類）

国税庁・日本年金機構・全国健康保険協会のデータに基づき、最新の税率・社会保険料率に対応した手取り額を試算できます。

年収・月収・ボーナス・配偶者の状況など、6つのパターンでシミュレーションが可能です。

- 額面年収から手取りを計算できるツール- 額面年収とボーナスから手取りを計算できるツール- 額面年収と配偶者の年収から手取りを計算できるツール- 額面月収から手取りを計算できるツール- 額面月収とボーナスから手取りを計算できるツール- 額面月収と配偶者の年収から手取りを計算できるツール2. 年収偏差値・市場価値計算ツール

年齢・年収・職種を入力するだけで、同世代や各種条件（性別、学歴など）での年収偏差値がわかります。

さらに、賃金構造基本統計調査などのデータをもとに「転職で年収アップする可能性」をパーセンテージで算出します。

3. 家計シミュレーションツール（全5種類）

転職後の生活や将来の資金計画に役立つ5つのシミュレーターです。

■「トレオンメディア」について

「トレオンメディア」は、株式会社トレオンが運営する転職メディアです。

厚生労働省から有料職業紹介事業の認可を受けた事業者として、転職希望者のキャリアアップや採用活動のサポートに役立つ情報を発信しています。

URL: https://tleon.co.jp/media/

■株式会社トレオン

会社名：株式会社トレオン

代表取締役：野際拓朗

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番6号 1F

設立： 2023年10月6日

事業内容：ハイクラス向け転職エージェント、AI転職エージェント開発・運営、HRメディア開発・運営など

有料職業紹介事業：厚生労働大臣許可番号 13-ユ-316110(https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-316110%2C1+++++)

HP：https://tleon.co.jp/

